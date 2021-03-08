Куда пойти 8 марта 2021 в Киеве? Афиша мероприятий

Куда пойти в Киеве 8 марта?
Международный женский день порадует нас тремя выходными! Как провести этот уик-энд? Куда пойти в Киеве на 8 марта? Мы собрали лучшие мероприятия, которые пройдут в это время. Устрой себе и близким настоящий праздник. К слову, билеты на эти концерты и шоу станут отличным подарком.
Афиша на 8 марта 2021 в Киеве
БУМБОКС
Где: Stereo Plaza, проспект Лобановского, 119
Когда: 5 и 6 марта в 20:00
Стоимость: 900 – 3500 грн
Пропустить концерт легендарной украинской группы Бумбокс было бы преступлением. В рамках всеукраинского тура музыканты дадут два концерта в столице – 5 и 6 марта. Поклонники услышат совершенно новую программу из свежего альбома «Таємний код: Рубікон» и, конечно, всеми любимые хиты. Этот вечер точно запомнится надолго.
THE STAND UP | Этот женский день
Где: Отель «Турист», ул. Раисы Окипной, 2 (Театральный зал)
Когда: 8 марта, 18:00
Стоимость: 350 – 400 грн
Одни из лучших украинских стендап комиков захватили свой лучший материал и приготовились сделать самую разрывную вечеринку на 8 марта. Выступят Наталья Гарипова, Леша Ральников, Макс Коновал, Павел Остриков, Артур Петров, Savyan и Фрэнк.
«Мы точно знаем как сделать 8 марта праздником не только для милых дам, а для всех! Представляешь? Праздник для всех! (кроме животных – они не понимают юмор)» – пообещали комики.
Спектакль «МЕГЕРИ»
Где: FREEDOM HALL, ул. Кирилловская, 134
Когда: 8 марта, 15:00 и 19:00
Стоимость: 340 – 820 грн.
«Твое лицо напоминает маску с древнегреческой комедии и рот, как у дохлого бобра», – это реплика из этого комедийного спектакля о двух легендах Голливуда 60-х годов Рут и Милдрет, которых играют Алексей Вертинский и Артем Емцов. Именитые украинские актеры перевоплотятся в женщин и затянут вас в тонкие актерские разборки и интриги. По сюжету, Рут и Милдрет решили вернуть себе былую славу, снявшись в фильме ужасов. Это будет дерзко, смешно и щедро приправлено актерским талантом.
Kyiv Symphony Orchestra – JUST A SPRING CONCERT
Где: Hylton Kyiv, ул. Тараса Шевченко, 30
Когда: 8 марта, 16:00
Стоимость: 800 – 1000 грн.
Kyiv Symphony Orchestra под дирижированием Антона Ерецкого исполнит хиты классиков, которые полюбились во всем мире. Весенний концерт открывает новый музыкальный сезон. Организаторы подчеркивают, что слушатели будут кайфовать и внутренне подпевать.
Kyiv Symphony Orchestra – коллектив с 40-летней историей, который представляет в столице новые форматы классических концертов. Насладитесь музыкой!
KADNAY – «Теплий Live»
Где: Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4
Когда: 8 марта, 19:00
Стоимость: 690 – 1890 грн.
Группа KADNAY презентует эксклюзивную, акустическую программу, созданную специально к Международному женскому дню. На концерте прозвучат любимые и известные песни артистов в новой аранжировке, в совершенно другой обработке и с новым прочтением.
Поторопитесь! Из-за соблюдения карантинных мер безопасности концерт пройдет в камерном формате только со 100 зрителями.
Приятного веселья!
Фото: istockphoto
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