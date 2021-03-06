Открытка на 8 марта своими руками – оригинальный душевный знак внимания. Ведь он символизирует частичку любви, которую ты вложил (-а), создавая презент. Мы предлагаем тебе сделать поздравительную открытку с Днем весны маме, бабушке, сестре или подруге. Ты можешь использовать фантазию и подручные средства– бумагу, ленты, фетр, картон и другие материалы! Выглядеть такая открытка будет ничуть не хуже покупной, а вот любви и эмоций с ее помощью можно передать значительно больше.

Помнишь, в детстве делали открыточки из цветной бумаги? Вырезали разнообразные сердечки, складывали тюльпанчики, обрезали фигурно уголки у карточек. Все эти нехитрые приемы можно использовать и сегодня, главное – удачно скомбинировать материалы и быть предельно аккуратными. Конечно, торчащий клей и неровные края в детстве вызывали у мамы умиление: «деточка же старалась!». Но сейчас к своей работе нужно быть максимально требовательным. Лучше потратить на час больше времени, но сделать все аккуратно и качественно, правда?

Бумагу для аппликаций и оригами выбирай двухстороннюю, клей наноси с помощью тонкой кисти, и следи, чтобы ножницы были всегда заточенными – так ты добьешься идеально ровных срезов.

Можешь проявить еще больше фантазии и к бумажным аппликациям добавить тканевые или фетровые детали: такие комбинации выглядят более ярко и выигрышно! Не забудь, что клей ПВА в таком случае не подойдет, запасись заранее специальным клеем для ткани. Впрочем, лоскуты можно даже пришить к бумаге, это придаст открытке особый шик.

Немаловажно правильно выбрать бумагу для основы открытки. Она не должна быть слишком тонкой, но чересчур плотный картон тоже может сыграть против тебя: предательски погнуться или сломаться на сгибе. Идеально подойдет бумага для акварели.

Если ты решила добавить к открытке оригами, следи, чтобы та сторона изделия, которую ты собираешься приклеивать к карточке, была полностью покрыта клеем. От этого зависит износостойкость открытки: за торчащие уголки будет постоянно все цепляться, и есть риск, что приклеенный «журавлик» очень скоро отпадет.

В качестве декора самодельной открытки можно использовать что угодно: бусины, ленты, бисер, кристаллы, мех, кусочки кожи, сухие цветы, пуговицы… Эти детали могут стать частью оригинальной композиции, и из обычных мелочей превратиться в удивительные цветы, причудливых животных – все, на что хватит твоей фантазии!

Все большую популярность набирает квиллинг. Тонкие полоски бумаги скручиваются в тугие «рулетики», из которых формируют разнообразные фигуры и рисунки. Полоски бумаги можно нарезать самостоятельно или приобрести специальный набор в магазинах для творчества. Такие узоры превратят твою открытку в произведение искусства!

Ты можешь даже украсить свое изделие вышивкой, проделав в нужных местах дырочки. Вышивка по бумаге – выглядит круто и необычно, обязательно попробуй!

Как видишь, сделать оригинальную открытку своими руками достаточно просто, главное – это желание и немного терпения. И у тебя обязательно получится особый подарок для твоего близкого человека, который запомниться надолго!

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