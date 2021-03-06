Сколько будем отдыхать 8 марта 2021? Будет ли дополнительный выходной в Международный женский день? Что празднуют в эту дату? Много вопросов, и мы готовы рассказать все подробности. Спойлер, пора планировать мини-отпуск.

Международный женский день или 8 марта – это особая дата для женщин. Ведь во всем мире СМИ и общественность еще раз акцентируют внимание на равных правах полов в социуме, обсуждают борьбу с сексизмом и гендерное равенство. Почему именно 8 Марта? В 1857 году именно 8 марта текстильщицы Нью-Йорка (США) вышли на забастовку, требуя равную оплату с мужчинами. Официальный статус праздник получил благодаря Кларе Цеткин и Розе Люксембург, которые предложили идею празднования Дня солидарности женщин в борьбе за полные политические, экономические и социальные права на III коммунистической интернациональной встрече 1921 года. Уже со временем Международный женский день романтизировали и превратили в праздник подарков. Но благодаря женскому движению девушки со временем выбрались из объятий бытовых дел и начали воплощать свои мечты в науке, карьере и политике, получили право голоса на выборах.

Сколько будем отдыхать на 8 марта 2021?

В последние годы возникает все больше споров, стоит ли оставлять Международный женский день официальным праздником. Осенью 2017 года в Верховную Раду Украины был внесен законопроект об отмене дополнительного выходного дня в честь 8 марта. Но закон так и не приняли. Выходной на 8 марта в 2021 году все же будет! Мы будем отдыхать с субботы по понедельник включительно – с 6 по 8 марта. Еще есть время спланировать небольшой отпуск, чтобы отдохнуть от дел или организовать праздник, если хочется подчеркнуть ценность важных для вас женщин.

Фото: istockphoto

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