На пороге самый сытный праздник года – Масленица. Именно в это время даже заядлые ЗОЖницы готовы отказаться от правильного питания и побаловать себя парой – тройкой аппетитных блинов. Конечно, сохранить фигуру в Масленичную неделю сложно, но мы нашли способ, как сделать это калорийное лакомство более полезным. Наш секретный ингредиент – шпинат. Он содержит большое количество натуральных витаминов и минералов, которые помогут твоему пищеварению. Читай рецепт блинов со шпинатом – в материале!

Существует уйма рецептов блинов на любой вкус. Медовые, шоколадные, глазированные… Они не оставят равнодушными даже самых привередливых сладкоежек! А вот мясные, овощные или классические со специями придутся по вкусу истинным гурманам.

Специально для тех, кто обожает пробовать необычные вкусовые сочетания, делимся рецептом блинов со шпинатом. Готовятся они легко и быстро, а их вкус заценят все твои гости. Даже если среди них окажется Моряк Папай!

Блины со шпинатом: ингредиенты для теста

Шпинат – 1 пучок

Яйца – 2 шт

Мука – 180

Молоко – 600 мл

Растительное масло – 3 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Лайфхак: чесночное пюре придаст пикантности блинам со шпинатом, а его приготовление не займет много времени.

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Блины со шпинатом: ингредиенты для соуса

Чеснок – 3 головки

Сливочное масло – 60 г

Молоко – 250 мл

Соль, перец – по вкусу.

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Готовим блины со шпинатом пошагово:

Рецепт блинов со шпинатом: шаг 1

Необходимо подготовить наш главный ингредиент – шпинат. Если у тебя он в замороженном виде, дай ему время оттаять. Если свежий, хорошо промой под проточной водой, оборви лишние стебельки и провари в кипящей воде 15 секунд. Затем хорошо отожми.

Рецепт блинов со шпинатом: шаг 2

Теперь измельчаем наши продукты. Ты можешь воспользоваться погружным или стационарным блендером. В чашу блендера отправляем шпинат и яйца, хорошо измельчаем.

Рецепт блинов со шпинатом: шаг 3

В блендер к измельченным яйцам и шпинату добавляем сахар, молоко, просеянную муку, и снова тщательно все взбиваем. Консистенция теста должна быть однородной и жидкой, как на тонкие блины.

Доливаем растительное масло, хорошенько перемешиваем и оставляем тесто отдохнуть на 10-15 минут. За это время клейковина в муке разбухнет и придаст блинчикам особую нежность и воздушность.

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Рецепт блинов со шпинатом: шаг 4

Приступаем к жарке блинов со шпинатом. Сковороду смазываем растительным маслом и хорошо разогреваем. Наливаем половник теста и быстрыми движениями по кругу распределяем будущий блинчик по форме. Затем переворачиваем блин на другую сторону и доводим его до готовности.

Совет: огонь должен быть ниже среднего, чтобы не произошло неприятных казусов.

Соус для блинов со шпинатом: шаг 1

1. Готовим чесночное пюре. Очищаем чеснок, отправляем вариться в кипящую воду на 2-3 минуты;

2. В сковороде растапливаем 60 гр масла, добавляем чеснок и оставляем томиться на 20 минут. Чеснок должен окраситься в золотисто-коричневый цвет;

3. Добавляем молоко, соль, перец – и варим, пока чеснок не станет мягким.

Соус для блинов со шпинатом: шаг 2

Отправляем полученную консистенцию в блендер и взбиваем до однородной массы. Получается ароматный и нежный соус без чесночного запаха.

Рецепт блинов со шпинатом: подача

В подаче ты можешь экспериментировать, как твоей душе угодно. Например, на большое блюдо выкладываем стопку блинов, украшаем их листьями шпината и рядом накладываем чесночное пюре. Блины особенно хороши, когда подаются с пылу-жару. Просто пальчики оближешь!

Приятного аппетита и веселой Масленицы!

Фото: istock