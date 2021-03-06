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Блины со шпинатом: рецепт зеленых блинчиков на Масленицу

зеленые блины

На пороге самый сытный праздник года – Масленица. Именно в это время даже заядлые ЗОЖницы готовы отказаться от правильного питания и побаловать себя парой – тройкой аппетитных блинов. Конечно, сохранить фигуру в Масленичную неделю сложно, но мы нашли способ, как сделать это калорийное лакомство более полезным. Наш секретный ингредиент – шпинат. Он содержит большое количество натуральных витаминов и минералов, которые помогут твоему пищеварению. Читай рецепт блинов со шпинатом – в материале!

Существует уйма рецептов блинов на любой вкус. Медовые, шоколадные, глазированные… Они не оставят равнодушными даже самых привередливых сладкоежек! А вот мясные, овощные или классические со специями придутся по вкусу истинным гурманам.

блины со шпинатом рецепт

Специально для тех, кто обожает пробовать необычные вкусовые сочетания, делимся рецептом блинов со шпинатом. Готовятся они легко и быстро, а их вкус заценят все твои гости. Даже если среди них окажется Моряк Папай!

Блины со шпинатом: ингредиенты для теста

  • Шпинат – 1 пучок
  • Яйца – 2 шт
  • Мука – 180
  • Молоко – 600 мл
  • Растительное масло – 3 ст.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Лайфхак: чесночное пюре придаст пикантности блинам со шпинатом, а его приготовление не займет много времени.

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рецепт блинов со шпинатом

Блины со шпинатом: ингредиенты для соуса

  • Чеснок – 3 головки
  • Сливочное масло – 60 г
  • Молоко – 250 мл
  • Соль, перец – по вкусу.

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рецепт блинов на масленицу

Готовим блины со шпинатом пошагово:

Рецепт блинов со шпинатом: шаг 1

Необходимо подготовить наш главный ингредиент – шпинат. Если у тебя он в замороженном виде, дай ему время оттаять. Если свежий, хорошо промой под проточной водой, оборви лишние стебельки и провари в кипящей воде 15 секунд. Затем хорошо отожми.

Рецепт блинов со шпинатом: шаг 2

Теперь измельчаем наши продукты. Ты можешь воспользоваться погружным или стационарным блендером. В чашу блендера отправляем шпинат и яйца, хорошо измельчаем.

Рецепт блинов со шпинатом: шаг 3

В блендер к измельченным яйцам и шпинату добавляем сахар, молоко, просеянную муку, и снова тщательно все взбиваем. Консистенция теста должна быть однородной и жидкой, как на тонкие блины.

Доливаем растительное масло, хорошенько перемешиваем и оставляем тесто отдохнуть на 10-15 минут. За это время клейковина в муке разбухнет и придаст блинчикам особую нежность и воздушность.

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блины со шпинатом

Рецепт блинов со шпинатом: шаг 4

Приступаем к жарке блинов со шпинатом. Сковороду смазываем растительным маслом и хорошо разогреваем. Наливаем половник теста и быстрыми движениями по кругу распределяем будущий блинчик по форме. Затем переворачиваем блин на другую сторону и доводим его до готовности.

Совет: огонь должен быть ниже среднего, чтобы не произошло неприятных казусов.

Соус для блинов со шпинатом: шаг 1

1. Готовим чесночное пюре. Очищаем чеснок, отправляем вариться в кипящую воду на 2-3 минуты;

2. В сковороде растапливаем 60 гр масла, добавляем чеснок и оставляем томиться на 20 минут. Чеснок должен окраситься в золотисто-коричневый цвет;

3. Добавляем молоко, соль, перец – и варим, пока чеснок не станет мягким.

Соус для блинов со шпинатом: шаг 2

Отправляем полученную консистенцию в блендер и взбиваем до однородной массы. Получается ароматный и нежный соус без чесночного запаха.

Рецепт блинов со шпинатом: подача

В подаче ты можешь экспериментировать, как твоей душе угодно. Например, на большое блюдо выкладываем стопку блинов, украшаем их листьями шпината и рядом накладываем чесночное пюре. Блины особенно хороши, когда подаются с пылу-жару. Просто пальчики оближешь!

Приятного аппетита и веселой Масленицы!

Фото: istock

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