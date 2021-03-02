Что подарить на 8 марта? Идеи эко-подарков

До 8 марта – несколько дней, и если ты до сих пор не придумала, что дарить бабушке, маме, сестре или подруге, у нас есть несколько отличных идей! Эко-проект «Разом за природу» советует обратить внимание на подарки, которые не вредят планете! Быть eco-friendly и заботиться о природе – новый мировой тренд, которому следуют звезды и лидеры мнений. На красные дорожки выходят в нарядах, созданных из переработанных материалов. Дизайнеры создают коллекции из эко-тканей. В мегаполисах высаживают сады и парки на крышах небоскребов. Как стать более эко-ответственной этой весной и выбрать крутой подарок к 8 марта, читай в нашем материале.

Дача на подоконнике

Сегодня во всем мире набирает популярности тренд city gardening. Это – когда на балконах и подоконниках квартир и офисов выращивают все, что можно: от фиалок до помидоров. Спрашивай в цветочном магазине розмарин, тимьян, базилик, лаванду и мяту. Они не только симпатично смотрятся в вазонах, их еще и можно использовать как пряности или добавлять в чай! Также обрати внимание на еco stick – карандаш для черчения или рисования, в котором хранятся семена. После использования его можно посадить в землю, и рассада, которая хранится внутри чудо-карандаша, прорастет!

Орхидеи, фиалки, азалии и цикламены подойдут для тех, кто любит цветущие растения. Фикусы, драцены, пальмы и суккуленты украсят любой интерьер зеленью.

А вот ирисы, гиацинты и тюльпаны в горшках быстро отцветут. Поэтому, если нет возможности их высадить, лучше выбрать другие цветы.

Кстати: экологи не рекомендуют покупать краснокнижные растения: подснежники и крокусы.

Впечатления лучше, чем вещи

Билеты на спектакль, концерт любимой группы или в кино станут отличным подарком! Если адресат твоего подарка любит активный отдых, ее может порадовать сертификат на полет в аэротрубе или мастер-класс по экстремальному вождению. Хозяйкам понравится урок у крутого шеф-повара, а творческим барышням ­– мастер-классы по живописи, вышивке или лекции об искусстве.

Кстати, почти все девушки обожают фотографироваться! Так что хорошей идеей для подарка на 8 марта станет сертификат на съемку у хорошего фотографа.

Абонемент для занятий спортом

Все девушки и женщины мечтают быть в идеальной форме, особенно когда до лета осталось 3 месяца! Самое время начать активную подготовку. Йога, бег, бассейн или танцы – выясни, как относится к разным видам спорта твоя мама или подруга, и подари им абонемент или разовую тренировку – это более бюджетный вариант!

Карманная библиотека

Если твоя мама (подруга, сестра) не расстается с книгой ни дома, ни в путешествиях, и может оставить половину зарплаты в книжном магазине, смело дари ей электронную читалку! Этот популярный девайс очень удобный: в нем можно хранить целую библиотеку, которая легко поместится в кармане или сумочке. Кроме того, по мнению экологов, электронные книги не вредят планете: для их изготовления не нужно рубить деревья. Ежегодно в Украине издают около 45 млн книг. На печать такого количества литературы тратят 3 млн деревьев. Грустно, правда?

* «Разом за природу» — всеукраинский проект при поддержке Всемирного фонда природы (WWF). Его деятельность направлена на сохранение, обновление и приумножение Карпатских лесов и природы Украины для нынешних и будущих поколений украинцев.

Фото: IStock

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