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Прикольные открытки и смс-поздравления с 8 марта

открытки с 8 марта

Праздничные открытки и лучшие поздравления с 8 марта в стихах и прозе ты можешь найти в нашей суперподборке

8 марта уже стучится в двери. Ты наверняка уже выбрала макияж и маникюр к празднику, написала wish list и тонко намекнула любимому, какие цветы твои самые любимые! Самое время вспомнить, что с Днем весны стоит поздравить и близких: бабушек, сестер, подруг, коллег.

Чтобы тебе не пришлось долго думать над поздравительными словами и выбирать открытки, мы все сделали за тебя! Выбирай из нашей подборки поздравлений и открыток к 8 марта самые красивые и рассылай всем своим родным и знакомым!

поздравления с 8 марта

С Международным женским днем!

Пусть будет много счастья в нём,

И красоты, сюрпризов ярких,

И комплиментов самых сладких

Пусть сердце верит, любит, ждет,

И счастье в светлый дом придет.

По пустякам — не огорчаться,

А жизнью, в целом, наслаждаться.

открытки с 8 марта

 

В Международный женский день

Поет нам радостно капель

О том, что к нам пришла весна,

О том, что счастья жизнь полна!

Пусть сердце верит в чудеса,

Блестят, как солнышко, глаза,

Чтоб с каждым прожитым мгновением

Лишь подымалось настроение!

смс поздравления с 8 марта

Что самое главное в женской природе?

Желанье любить и любимою быть,

Желанье всегда одеваться по моде,

Любимого в жизни ни с кем не делить.

Так пусть все желанья твои, дорогая,

Всегда исполняются в жизни твоей.

Тебе в женский день только счастья желаю,

И много счастливых, улыбчивых дней.

короткие поздравления с 8 марта

Улыбнется весна через россыпь лучей

И подарит нам счастье средь марта.

Пусть ее теплота станет только твоей

И счастливая выпадет карта!

Пусть наполнится жизнью хрустальный бокал,

Зазвенят, заискрятся рассветы!

Поздравлений пускай закружит карнавал,

Опьянят красотою букеты!

открытки с 8 марта

В день весенний, к груди прижимая

Ветку хрупкой и нежной мимозы,

Всей душой тебе пожелаю,

Пусть неведомы будут слезы,

Беспечальная жизнь чередою

Пусть течет, все, сметая преграды,

Пусть обходит беда стороною,

И друзья всегда будут рядом.

8 марта

За окном звенит весна,

Март, восьмое, женский день!

Подними бокал вина,

Платье яркое надень,

Целый мир своим вниманьем

И улыбкой обними,

Много добрых пожеланий

С поздравленьями прими!

Будь счастливой, будь любимой,

Будь веселой, с огоньком!

Пусть печаль проходит мимо!

Поздравляю с женским днем!

поздравления с 8 марта

Наступление 8 марта означает, что цветы уже затевают парад красоты.
Я желаю, чтобы с ними наперегонки расцвела твоя солнечная улыбка.
Пусть улыбается твое сердце – наполненное светом и согревающее ласковым теплом.

поздравления с 8 марта

Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

8 марта

Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!

Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!

поздравления в стихах с 8 марта

Фото – iStock.com

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