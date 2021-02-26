Праздничные открытки и лучшие поздравления с 8 марта в стихах и прозе ты можешь найти в нашей суперподборке

8 марта уже стучится в двери. Ты наверняка уже выбрала макияж и маникюр к празднику, написала wish list и тонко намекнула любимому, какие цветы твои самые любимые! Самое время вспомнить, что с Днем весны стоит поздравить и близких: бабушек, сестер, подруг, коллег.

Чтобы тебе не пришлось долго думать над поздравительными словами и выбирать открытки, мы все сделали за тебя! Выбирай из нашей подборки поздравлений и открыток к 8 марта самые красивые и рассылай всем своим родным и знакомым!

С Международным женским днем! Пусть будет много счастья в нём, И красоты, сюрпризов ярких, И комплиментов самых сладких Пусть сердце верит, любит, ждет, И счастье в светлый дом придет. По пустякам — не огорчаться, А жизнью, в целом, наслаждаться.

В Международный женский день Поет нам радостно капель О том, что к нам пришла весна, О том, что счастья жизнь полна! Пусть сердце верит в чудеса, Блестят, как солнышко, глаза, Чтоб с каждым прожитым мгновением Лишь подымалось настроение!

Что самое главное в женской природе? Желанье любить и любимою быть, Желанье всегда одеваться по моде, Любимого в жизни ни с кем не делить. Так пусть все желанья твои, дорогая, Всегда исполняются в жизни твоей. Тебе в женский день только счастья желаю, И много счастливых, улыбчивых дней.

Улыбнется весна через россыпь лучей И подарит нам счастье средь марта. Пусть ее теплота станет только твоей И счастливая выпадет карта! Пусть наполнится жизнью хрустальный бокал, Зазвенят, заискрятся рассветы! Поздравлений пускай закружит карнавал, Опьянят красотою букеты!

В день весенний, к груди прижимая Ветку хрупкой и нежной мимозы, Всей душой тебе пожелаю, Пусть неведомы будут слезы, Беспечальная жизнь чередою Пусть течет, все, сметая преграды, Пусть обходит беда стороною, И друзья всегда будут рядом.

За окном звенит весна, Март, восьмое, женский день! Подними бокал вина, Платье яркое надень, Целый мир своим вниманьем И улыбкой обними, Много добрых пожеланий С поздравленьями прими! Будь счастливой, будь любимой, Будь веселой, с огоньком! Пусть печаль проходит мимо! Поздравляю с женским днем!

Наступление 8 марта означает, что цветы уже затевают парад красоты.

Я желаю, чтобы с ними наперегонки расцвела твоя солнечная улыбка.

Пусть улыбается твое сердце – наполненное светом и согревающее ласковым теплом.

Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

Так много ласки и тепла,

Загадки, нежности, терпения

Природа женщине дала.

И всё по праву, без сомнения! Так будьте ж вы всегда красивы,

Глаза пускай горят огнём,

Здоровы, молоды, любимы.

С Международным женским днем!



Фото – iStock.com

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