Пасха – один из самых больших христианских праздников, который посвящен воскресению Иисуса Христа. Католики и православные отмечают его в разные дни, и в 2021 году этот разрыв в датах составляет почти месяц! С чем это связано, как отличаются традиции разных ветвей христианства – читай дальше в материале.

Когда католическая Пасха 2021?

В 2021 году католическая Пасха приходится на 4 апреля. Вечером, накануне праздника, в храмах зажигают благодатный огонь. Он символизирует свет, который Божий сын подарил человечеству. Пасхальное богослужение – это особенно торжественный процесс: он начинается или заканчивается крестным ходом. Священники воспевают жертву Христа, которого распяли за грехи людей, и призывают к жизни по религиозным канонам. Во время вечернего пасхального богослужения в костелах зажигают пасхал – летнюю свечу храма. Огонь от него верующие разносят по домам.

Православная Пасха в 2021 празднуется позже – 2 мая.

А вы знали, что эту дату можно рассчитать и самостоятельльно, не заглядывая в календарь? Для этого важно знать, что праздник наступает после весеннего равноденствия, которое приходится на 20 марта. Смотрим, когда после равноденствия пройдет первое полнолуние, и после него ищем первое воскресенье – это дата православной Пасхи!

Почему даты католической и православной

Пасхи не совпадают?

В 325 году в городе Никее состоялся первый Вселенский собор в истории христианства (или Никейский собор). Тогда было принято решение праздновать Пасху в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния. Так как эти события не имеют постоянной даты, христианская Пасха – «передвижной» праздник с временными рамками от 4 апреля до 8 мая. Почему же даты католического и православного Пасхи не совпадают? Разногласия возникли еще в XVI веке в связи с введением григорианского календаря. Католики перешли на него и таким образом изменили систему летоисчисления. А православные остались верными Юлианскому календарю. Так и возникли разногласия в датах поздравлений религиозных праздников, которые иногда достигают 13 дней и более.

Традиции католической Пасхи

Традиции празднования Пасхи у католиков и православных во многом совпадают. Например, соблюдение Великого поста и Страстной недели. Верующие ограничивают питание и развлечения и уделяют больше времени молитвам. Таким образом они отдают дань жертве Христа ради спасения человечества. Но пост у католиков имеет значительные послабления: длится не так долго и большую часть времени разрешается употреблять молочные продукты.

Еще одна общая традиция: Пасха – семейный праздник. Семья собирается вместе, посещает мессу в церкви и продолжает празднование дома за пасхальным столом. С этого дня пост официально завершается, поэтому разрешены мясные блюда. Основные атрибуты праздничного стола у католиков – индейка, крашеные яйца и сдобный хлеб. В различных католических странах этот особый хлеб по-разному готовится и называется. В Польше – мазурек (песочный пирог с фруктовой или ореховой начинкой), в Великобритании – крестовые булочки (сдоба, на вершине которой вырезается крестик), в Испании – Мона где Паскуа (торт с шоколадом и миндалем, украшенный шоколадными зайчиками и пасхальными яйцами). Со временем традиционные для христиан вареные яйца в католической традиции стали заменять шоколадными в ярких обертках.

Традиции празднования Пасхи у католиков имеют еще одну особенность – у них есть Пасхальный кролик, который приносит яйца. История его появления имеет много легенд. По одной, это отголоски язычества. Будто бы зла богиня Эстер заколдовала курицу в кролика. По другой, кролик – это символ плодородия. Исследователи традиций так и не нашли единого объяснения. Но верующие и не расстраиваются. Ведь Пасхальный Кролик забавляет детей. Он приносит в каждый дом корзинку с шоколадными вкусностями и прячет их дома или во дворе. А бывает, что рассыпает шоколадные яйца в разных местах. И дети пускаются на поиски, а затем наслаждатся находками.

В православной традиции основное блюдо – Пасха, а не индейка. Тоже есть пасхальные «развлечения», хоть и без Кролика. Традиционно за столом семья устраивает состязание – «какое из вареных яиц крепче?» Два человека выбирает по пасхальному яйцу и начинает ударять их друг о друга со словами «Христос Воскресе» – «Воистину Воскресе». То, что не треснуло от удара – яйцо-победитель.

Конечно, христианские традиции изменились под течением времени, но основная цель осталась неизменной – сеять добро и беречь семью и родных.

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