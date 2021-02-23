Где принимают медицинские маски и перчатки на утилизацию?

NoWaste Recycling Station объявила акцию сбора просроченных лекарств, использованных медицинских масок и перчаток. Где это принимают и в каком виде – читайте в материале.

Ежегодно в Украине образуется до 400 тысяч тонн медицинских отходов, и практически все они оказываются на свалках без правильной утилизации. Пандемия обострила эту проблему, ведь зачастую использованные маски просто выбрасывают в общий бак к пищевому мусору, хотя это строго запрещено.

NoWaste Recycling Station вместе с центром интегративной медицины объявили акцию по бесплатному сбору просроченных медикаментов и использованной бытовой защиты от COVID-19.

Всех желающих ждут на станции сортировки мусора в Киеве до 28 февраля. Она расположена по адресу: ул. Саперно-Слободская, 25. График работы: вторник – пятница с 15:00 до 20:30, в выходные – 10:00 до 15:30.

Важно! Акция действует в тестовом режиме. Сдать медотходы возможно только физическим лицам и в объеме не больше, чем один прозрачный пакет – «маечка».

В каком виде принимают на утилизацию: весь «мусор» нужно переместить в пакет и крепко завязать. Таблетки можно сдавать в блистерах или пластиковых баночках. Если упаковка стеклянная или пластик с маркировкой «2HDPE» і «PP5», то их стоит отдельно сдать на переработку. А значит, упаковать отдельно.

Сделать мир безопаснее намного проще, чем может показаться. Не пропустите свой шанс.

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