Разнообразить завтраки не всегда получается. Что приготовить на быструю руку не только себе, но и прихотливым членам семьи? Чтобы вам не приходилось начинать каждое утро с овсянки, мы составили список из пяти необычных полезных завтраков, которые придутся по вкусу как взрослым, так и детям.

Творожный мусс

Это простое блюдо просто создано для идеального завтрака! Легкое в приготовлении, питательное и очень вкусное. Да и ингредиентов вам много не понадобиться: творог, мед и любимые фрукты или ягоды. Все вместе перебиваем в блендере до одной однородности, выкладываем в розетку для мороженого или глубокую тарелку и украшаем на свой вкус.

Бонус: творог с ягодами (смородиной, малиной, клубникой, ежевикой) получается очень красивого цвета, так что такой завтра смело можно назвать самым инстаграммным!

Оладьи из кабачков

Для тех, кто жить не может без овощей, идеальным завтраком станут пышные оладушки из кабачков и морковки. Если у вас не планируется никаких важных встреч до обеда, можно добавить немного чеснока для аромата.

Одна из поклонниц оладушек – модель Арина Любителева, которая тщательно следит за фигурой и не позволит лишним калориям попасть в свой рацион. У нее даже есть свой особый рецепт!

Гранола

Еще один идеальный завтрак – гранола! Ее плюс в том, что собрать это блюдо можно на свой вкус, единственный неизменный ингредиент – овсяные хлопья. А дальше позвольте разгуляться вашей фантазии, добавляйте мед, сухофрукты, орехи… Главное помнить, что завтра должен получиться все-таки полезным, так что если решите приготовить гранолу с шоколадом, остановитесь на классическом черном.

Полной рецепт гранолы смотрите тут.

Яйца пашот

Наверняка вам надоели привычные яичницы и омлеты! Поэтому рекомендуем вам приготовить яйца пашот, рецепт которых хотя и кажется несколько сложным, на деле очень простой, если знать секрет!

Закипятите воду в кастюльке, доведите до кипения и слегка прикрутите огонь, чтобы вода не булькала. Добавьте в воду немного уксуса и с помощью обычной столовой ложки закрутите в воде воронку. Продолжайте создавать воронку одной рукой, а второй аккуратно и быстро влейте в ее центр яйцо. Так белок быстро «схватиться», а желток останется жидким!

Лайфхак: если вам никак не удается приготовить яйца пашот и они «расплываются», закрутите яйцо (уже разбитое) в пищевую пленку. Так оно точно примет ту самую желаемую форму форму!

Сырники

Вот уж точно – любимое блюдо всех детей и взрослых! Приготовление этого блюда займет не более 15 минут, а размер сырничков можно варьировать, что значительно упрощает задачу, если нужно накормить большую семью.

Рецептов творожных сырников – множество! Вы можете приготовить блюдо так, как его готовит выпускница реалити «Супермодель по-украински» Вика Маремуха, или же по одному из классических рецептов сырников, о которых мы уже рассказывали на нашем сайте.

Фото: IStock