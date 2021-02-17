Начало Великого поста в 2021 году приходится на третью неделю календарной весны – 15 марта. Православные откажутся от еды животного происхождения и посвятят время всепрощению и духовному росту. Считается, что Великий пост – самый строгий. Он длится 7 недель и заканчивается 1 мая, в преддверии Пасхи. В этом материале мы собрали самые важные факты о том, что можно и нельзя есть в этот период.

Когда начало Великого поста 2021?

Великий пост в 2021 году длится 47 дней – со 15 марта до 1 мая. Он делится на два периода: Четыредесятницу (40 дней) и Страстную седьмицу (7 дней). Первый посвящен сорокадневному посту Иисуса, а второй – последней неделе его жизни до Воскрешения. Приобщаясь к Посту верующие разделяют путь Спасителя.

Что нельзя есть в период Великого поста?

В эти 47 дней полностью запрещены продукты животного происхождения:

– мясо (все виды и мясные продукты (колбаса, сосиски),

– птица, дичь,

– молоко (кефир, йогурт, айран, закваски и т.д.),

– масло,

– творог (сырки, сыр, брынза),

– яйца (соусы, сладости, хлеб, где добавлены эти продукты).

Рыба разрешается лишь трижды – 7 апреля, 24 апреля (Лазарева суббота) и 25 апреля (Вербное воскресенье).

Чем заменить?

Белок нужен для функционирования организма. Его можно заменить бобовыми, соей, орехами, тофу. А вместо привычных сладостей советуем финики, сладкие фрукты, фруктовые смузи с медом. Добавьте также витамины. Не нужно усердствовать с урезанием рациона, если у тебя есть медицинские противопоказания или очень большая спортивная или рабочая нагрузка.

Календарь Великого поста 2021

По всем правилам Великий пост не ограничивается только постными блюдами. Все намного строже: в первый день – голодание, разрешается только вода. В первую и последнюю неделю можно есть только вечером, а в выходные добавлять еще и обед.

На протяжении всех 47 дней в понедельник, среду и пятницу рекомендуют употреблять только холодную пищу, даже без подсолнечного масла. А во вторник и четверг разрешается горячая еда, тоже без подсолнечного масла.

В выходные можно использовать растительное масло и выпить вина, но в последнюю неделю поста это запрещено.

Современный ритм жизни и количество нагрузок не позволяет строго придерживаться поста. Более того, медики советуют аккуратно входить и выходить из него. Обязательно пить витамины, чтобы поддержать организм. А если ты чувствуешь сильное недомогание, то лучше отказаться от поста и вернуться к привычному режиму питания.

Но если ты все же решился (-ась), то на странице Рецепты на сайте Нового канала можешь найти много вкусных постных блюд. Не забывай и о спорте. Ведь физические тренировки и пост – прекрасная возможность улучшить фигуру.

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