Новый каналG.spaceЛАЙФХАКИКогда весенние каникулы 2021?

Когда весенние каникулы 2021?

Когда весенние каникулы 2021

Чего ждут украинские школьники этой весной? Видимо, выхода классных сериалов и телешоу на Новом канале. Но, чтобы смотреть их без ущерба для учебы, надо дождаться весенних каникул 2021.

Весенние каникулы 2021

Традиционно в Украине школьные каникулы проходят четыре раза в год. Ежегодно МОН Украины дает рекомендации учебным заведениям, где указывает даты проведения школьных каникул. Письмо, является рекомендательным, и школы могут отклоняться от этих дат.

Ближайшими сейчас будут весенние каникулы 2021. Поэтому, в этом году весенние каникулы начнутся 22 марта и продлятся до 28 марта включительно. Таким образом школьники будут отдыхать целую неделю.

Фото: IStock

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