Как сделать бальзам для губ в домашних условиях: простой рецепт

Как ухаживать за губами зимой? Чтобы избежать появления неприятных болезненных трещинок нужны питательные бальзамы. Мы нашли для тебя рецепт такого косметического средства, который можно с легкостью сделать самостоятельно. А эффект от его воздействия на губы во много раз сильнее, чем у всех покупных средств!

Первый ингредиент, который нам нужен для приготовления бальзама, – это масло! Не секрет, что у каждого масла свои особенные свойства. Поэтому помимо аромата, стоит обратить внимание и на них. Например, эфирные масла корицы и гвоздики обладают согревающим эффектом, масло мяты бодрит и охлаждает, а масло грейпфрута и лайма освежает и тонизирует. Но не переборщи: чаще всего 2-3 капель масла достаточно для придания бальзаму насыщенного приятного аромата!

Также нам обязательно понадобится пчелиный воск. Купить его можно в том магазине, где продается обычный мед. Учти: воск со свечек не подходит!

Как сделать обрезной маникюр в домашних условиях

Натри воск на крупной терке. Поставь мисочку с воском на водяную баню, добавь пару ложек растительного масла (можно оливкового или миндального), и на маленьком огне подогрей смесь до полного растапливания воска. Но смотри, чтобы наш «бальзам» не закипел!

Сними с огня и добавь выбранные эфирные масла. Тщательно перемешай. Вылей еще горячую смесь в баночку или контейнер, в котором планируешь хранить бальзам, и дай ему полностью остыть.

Как сделать эпиляцию воском в домашних условиях

Только когда смесь станет холодной, ее можно накрыть крышкой и поставить в холодильник. Дай бальзаму немного застыть, и уже на следующий день можешь пользоваться!

В бальзам можно также добавлять и другие ингредиенты. Например, мед или масло какао – как тебе больше нравится!

Такие бальзамы надежно защитят твои губки, и они всегда останутся нежными!

Фото: IStock