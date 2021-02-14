С Днем Святого Валентина: поздравления в стихах
Поздравить любимого человека с Днем святого Валентина хочется как-то по-особенному и, конечно же, идеальным вариантом будет написать самому красивое признание в стихах. Но, если с рифмой вы не дружите, это не повод расстраиваться: мы уже собрали для вас лучшие поздравления в стихах с Днём святого Валентина!
Сохраняйте себе, заучивайте наизусть, декламируйте под окнами или просто отправьте в СМС. Стихи с Днем святого Валентина для самых любимых.
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Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.
Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!
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В День святого Валентина
Всё волшебно и красиво:
В романтических сердечках,
В лепестках, конфетах, свечках.
С Днем влюбленных поздравляю.
Пусть любовь преград не знает,
А февральская метель
Не испортит этот день!
Я люблю тебя ночью,
Люблю тебя днем,
Ты и утром, и вечером
В сердце моем.
С Днем влюбленных тебя
Я поздравить хочу!
И на память тебе
Валентинку вручу.
Чтобы знала ты точно
И наверняка,
Что люблю я тебя
На года, на века.
Для меня ты прекраснее
Всех на земле.
Я за встречу с тобой
Благодарен судьбе.
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Февральский день любви и счастья.
Волшебник добрый Валентин —
Он разрушает все ненастья,
Несет любовь, добро и мир.
С Днем Валентина поздравляем —
Днем веры, светлых чувств, любви.
Желаем дамам кавалеров,
Мужчинам — женщин для души!
Пусть встретятся сегодня пары,
Взаимной будет радость встреч.
Желаем радости, и счастья,
И всем свою любовь сберечь!
С Днем святого Валентина!
С днем подарков самых милых,
С днем эмоций и цветов,
С днем, где всех главней любовь.
Пусть всегда все удается,
Для двоих пусть звезды, солнце,
Одно счастье на двоих
И прекрасен каждый миг.
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Поздравляю с днём влюблённых!
Хоть зима вокруг сейчас,
Пусть не будет дней холодных
В сердце и в глубинах глаз.
Будет только радость светлой,
Окрыляющей — любовь,
Обязательно ответной.
Так что душу подготовь.
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День святого Валентина,
На дворе февраль стоит.
Но зимы шальная стужа
В день влюбленных не страшит.
Я тебе любви желаю
И романтику дарю.
Обнимаю, обожаю,
Верю и боготворю!
Пусть над Землей горит всегда
Любви и верности звезда.
Пускай влюбленные сердца
Объединяют два кольца.
Пусть чувства женщин и мужчин
Оберегает Валентин.
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Праздник самый романтичный,
Нежный, яркий, фееричный.
День влюбленных — день святой —
Гимн поет любви большой.
Все целуются, смеются,
И в любви все признаются.
Всех, кто любит и любим,
Поздравляет Валентин!
**
Пусть согреет тебя даже в сильный мороз,
Нежно лаской тебя укрывая,
Волшебная любовь — навсегда и всерьез,
С Днем влюбленных тебя поздравляю!
Половинка твоя будет рядом всегда,
Тебе радость и улыбку дарит,
И пускай же любовь унесет вас туда,
Где печали и слёз не бывает,
Пронести сквозь года это чувство — вдвоем
Одиночества в жизни не встретить,
Я желаю — любовь горит вечным огнем,
Пусть печали в жизни чтоб не заметить!
**
День святого Валентина
Пусть несет много любви вам!
Ласки, счастья, понимания,
Теплоты сердец, внимания.
Пусть ангелы чувства ваши хранят,
А от Купидончика стрелы летят.
Пусть прямо в сердце они попадают,
Одинокие души соединяют.
Ну, а если нашли свои половинки,
То укажите другим на тропинку,
Ведь главное, жизнь не просто прожить,
А быть любимым и тоже любить!
Фото: IStock
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