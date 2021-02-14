День святого Валентина – отличный повод создать особую атмосферу и насладиться общением с близким человеком. Чему обрадуется ваш партнер зависит не только от того, насколько хорошо вы его знаете, но и от его темперамента и, конечно, знака Зодиака. Давайте узнаем, каким будет гороскоп на 14 февраля 2021 года для всех знаков, чтобы один из самых романтических дней в году прошел как по маслу.

Гороскоп на 14 февраля: Овен (21 марта – 20 апреля)

День всех влюбленных пройдет эмоционально. Вы будете метаться от желания всех обнять до необходимости разъяснить все спорные моменты в отношениях. Попробуйте держать свой характер на поводке. Если у вас не будет чрезмерных ожиданий, день пройдет гармонично и романтично.

Овны очень влюбчивы и немного деспотичны в отношениях. Иногда тараканы в их голове сами удивляются происходящему. Чтобы устроить настоящий романтический праздник, во-первых, запаситесь терпением и не реагируйте на эмоциональные выпады, а во-вторых, соберите в этот день все, от чего ваш Овен получает истинное наслаждение.

Гороскоп на 14 февраля: Телец (21 апреля – 21 мая)

День влюбленных для Тельцов пройдет в неге и удовольствии. Вместе с партнером вы создадите особый душевный вечер, который будете долго вспоминать.

Тельцам без пары время актуализировать свои планы и расписать план их достижения. Даже если семья пока не ваш приоритет, в 2021 году нетворкинг может принести не только финансовую прибыль, но и романтические переживания.

Если вы планируете порадовать Тельца 14-го февраля, то обратите внимание на то, что большая их часть – это гурманы и кинестетики, воспринимающие мир через прикосновения. Они будут рады не только вкусной еде, но и тактильным подаркам.

Гороскоп на 14 февраля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

День святого Валентина для Близнецов пройдет в заботах о семье. Рутина и работа захватят все их внимание. Но к вечеру представители этого знака смогу переключиться на романтический лад. Близнецам без пары уготован интересный вечер, если они проведут его не дома и будут открыты новому.

Представители этого знака Зодиака эрудированы и любознательны. Если хотите их покорить, то попробуйте увлечь чем-то новым и неизведанным. Но не забывайте о комфорте и доле романтики в этом сюрпризе.

Гороскоп на 14 февраля: Рак (22 июня – 22 июля)

Раки растворятся в своем партнере и будут плыть по волне его желаний. Ведь самое главное для этих знаков Зодиака – семейная гармония. Многих Раков ждут подарки, о которых они долго намекали. Наконец, сигнал дошел до адресата 🙂

Если вы хотите порадовать представителей этого знака Зодиака, то создайте романтическое гнездышко прямо дома. Раки ужасные домоседы и оценят время, проведенное в любимом месте с близким человеком.

Гороскоп на 14 февраля: Лев (23 июля – 22 августа)

Лев получит на День всех влюбленных восхищение, подарки и крепкие объятия. Представители этого знака очень целеустремленные, и скорее всего заранее сообщили партнеру, как хотят провести 14 февраля. А кто все запланировал и проконтролировал, тот все и получит.

Львы без пары не будут скучать в этот день. Традиционно они найдут, чем заняться: необычные мастер-классы, свидания в слепую… Пробуйте все, что душа просит. Этот день создан для вас.

Если вы хотите порадовать Льва, то поставьте его на первое место. Они любят восхищение, подарки и любование их натурой. Возьмите бразды правления на себя, но не забывайте, что Лев в вашей паре всегда будет думать, что он главный.

Гороскоп на 14 февраля: Дева (23 августа – 23 сентября)

День святого Валентина превратится в долгожданный день отдыха и заботы. Вас окружат вниманием и будут стараться впечатлить чем-то особенным. Цветы, изысканные угощения и яркие подарки уже приготовлены.

Если вы оказались одни в этот романтический день, самое время насладиться любимыми хобби, музыкой или общением с друзьями. 14-е февраля не подарит вам знакомства с будущим мужем. Но завтра будет еще один день.

Чтобы впечатлить Деву, постарайтесь сделать акцент на изысканность. Они утонченные натуры и будут рады увидеть, услышать и попробовать что-то прекрасное. Попробуйте удивить их, и Девы запомнят этот День всех влюбленных навсегда.

Гороскоп на 14 февраля: Весы (24 сентября – 23 октября)

В этот день представителей этого знака ждет большая удача. Все будет складываться так, как они пожелают. Но не играйте с судьбой, будьте осторожны в высказываниях.

Если вы хотите впечатлить этот знак Зодиака, то приготовьтесь сделать широкий жест. Красота, масштабность и бескорыстность вашего поступка или сюрприза им запомнится на долгие годы.

Гороскоп на 14 февраля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

В День всех влюбленных Скорпионы будут купаться в любви и внимании. Те, кто в паре, насладятся вечером со своим партнером, и будут целый день настроены на романтический лад. Те, кто еще ищет своего человека, попробуют наполнить день непривычными эмоциями. 14-е февраля прекрасно подходит для активных занятий спортом и поиска нового хобби.

Если вы хотите покорить Скорпиона, то помните, что они обожают экстрим и новые впечатления. Ваш партнер будет в восторге не от домашних посиделок с бокалом вина и просмотром фильма, а, например, от спонтанной поездки в другой город.

Гороскоп на 14 февраля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам придется сделать выбор. Прислушайтесь к себе и решите, действительно ли этот человек важен для вас. Возможно, пора идти дальше? День святого Валентина не будет простым вечером и превратиться в серьезный разговор по душам о будущем и настоящим.

Если вы хотите порадовать Стрельца, то сделайте что-то вместе. Это может быть мастер-класс, приготовление еды для ужина, общая фотосессия. Стрельцы любят разделять эмоции с близкими людьми.

Гороскоп на 14 февраля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги оценят, какие на самом деле люди их окружают, и определятся со своими симпатиями. Противники праздника избавятся от раздражителей и полностью посвятят день себе. Забыть о рутине и делах, и насладиться вечером наедине с самим собой – что может быть лучше.

Козерог – знак консервативный и целеустремленный. Проверенная романтика – вот чего им хотелось бы. Они оценят, если почувствуют, как много значат для партнера. В этом ключе сработают особенные для пары фильмы, места или музыка. Но будьте осторожны, разозлить Козерога проще простого. Они не любят сюрпризы. Поэтому если приготовили что-то особенное, лучше намекнуть и предупредить о дресс-коде заренее.

Гороскоп на 14 февраля: Водолей (21 января – 18 февраля)

День всех влюбленных для Водолеев будет особенным. Если вы ждете признания, то оно скорее всего случится. Тех, кто в поиске пары, ждут новые интересные знакомства. 14 февраля встречи не будут случайными, присмотритесь к окружающим внимательнее.

Водолеи – энергичные и творческие люди. Они обожают необычные подарки и вечеринки. Если готовите сюрприз для них, то забудьте о стандартных идеях.

Гороскоп на 14 февраля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Вас ждут сплошные сюрпризы. Бывший партнер объявится на пороге с цветами, извинениями и клятвами в любви. Но не подвергайтесь очарованию. Вас ждет иная судьба с прекрасным человеком.

Рыбы любят заботиться. И скорее всего готовят подарок или романтический сюрприз. Дайте им возможность проявить эту сторону их личности. Но и не забудьте сами купить что-то особенное для своего партнера.

Пусть День святого Валентина пройдет так, как вы мечтаете.

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