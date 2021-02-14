Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

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День святого Валентина: как провести, если ты без пары?

День святого Валентина

День святого Валентина для тех, кто без пары – нервный период. Кругом романтический флер, сладкие поздравления, толпы в магазинах и так много акцента на любви, что немного кружится голова. Кажется, что если ты один – то совершенно одинок. Но мы ведь знаем, что это совсем не так.

Как провести День всех влюбленных, если ты без пары? Есть варианты! И сейчас мы расскажем тебе все явки и пароли.

Домашние посиделки под Вечера французского кино

Только представьте – на улице метель, где-то парочки обмениваются чашками и носками в подарок на День святого Валентина, а у вас идеальный вечер.

С 12 по 22 февраля онлайн состоится кинофестиваль громких французских кинопремьер. Приобщиться к прекрасному можно бесплатно. Отборное кино с Фанни Ардан, Луи Гаррелем, Жюльет Бинош и Катрин Денев… тонкое, душевное. атмосферное и идеальное для вечера!

День мечты

Отличная идея – путешествие в другой город. Но метель внесла свои коррективы. Поэтому предлагаем вам отпраздновать 14 февраля, устроив идеальный для себя день. Например, проснуться без будильника, сходить на массаж или тренировку, позавтракать в любимом кафе. Насладиться лучшим видом на заснеженный Киев со смотровой площадки ЦУМа и провести вечер с друзьями за интересными разговорами. Идеальный день состоит из простых вещей, которые вдохновляют нас улыбаться и быть счастливее.

У вас тоже есть этот список – те якобы незначительные желания, которые мы часто оставляем на потом. Их черед настал!

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The Stand Up. Love edition. Дополнительный концерт

Стендап – уже любимый в Украине комедийный жанр. Комики делятся историями из жизни, интересными наблюдениями и житейскими выводами, от которых хохочешь от всей души. Отличный вечер и хорошее настроение гарантировано.

На дополнительном концерте The Stand Up. Love edition 14 февраля выступят Павел Остриков, Артур Петров, Макс Коновал и Леша Ральников. Мероприятие состоится в Киеве в 16:30 в отеле «Турист» (Театральный зал). Билеты – от 300 гривен.

Из-за популярности стендап-выступлений билеты разлетаются быстро. Если свободных мест уже нет, предлагаем найти варианты здесь.

Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

Фестиваль гигантских китайских фонарей

12 февраля наступает Китайский новый год. И празднуют его пышно – устраивая огромное музыкальное шоу с масштабными фигурами драконов, китайскими фонариками и танцами. У тебя есть возможность окунуться в невероятную праздничную атмосферу, оставаясь в столице. На Певческом поле с 12 февраля по 25 марта состоится фестиваль гигантских китайских фонарей. Обещают выступление театра огня, много иллюминации и впечатлений. Билеты от 75 до 200 гривен.

Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

Поездка в приют для животных

Если у тебя тает сердечко от вида бездомных животных, ты можешь подарить им любовь в День святого Валентина. Приютов десятки – гугли и выбирай тот, что по душе. Если координаторы-волонтеры будут благодарны корму и помощи, то котики и собачки – вниманию. Погонять с радостными щеночками по снегу, принести добро и перезагрузиться самой… отличный отдых на 14 февраля.

День святого Валентина

Пусть выходные пройдут на все 100%

Фото – iStock

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