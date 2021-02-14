День Святого Валентина: куда пойти в Киеве 14 февраля

Уже совсем скоро День святого Валентина – самый романтичный праздник в году! И если вы до сих пор не решили, где его проведете или не придумали, куда пойти на свидание 14 февраля, выбирайте ивент из нашей подборки и точно не прогадаете! Мы собрали самые интересные мероприятия, которые пройдут в День всех влюбленных в Киеве. И вам осталось только выбрать на свой вкус и купить билетики! Хотя есть ивенты, на которые можно и вовсе попасть бесплатно.

Стендап и вино. St.Valentine ‘s concert

Где: Campus community

Когда: 14 февраля, 17:00

Цена: 300 грн

Стендап и вино – идеальный тандем для празднования Дня святого Валентина. По крайней мере, так считают популярные украинские стендап-комики Макс Вышинский и Лера Мандзюк. Стендап и вино. St. Valentine’s Concert – это полтора часа живой комедии о любви, отношениях и поиске второй половинки. Если тебя и твою вторую половинку объединяет юмор, тогда это идеальный вариант празднования самого романтичного дня в году.

Фильм «После»

Где: кинотеатры

Когда: 14 февраля

Цена: от 125 грн

Тесса Янг – молодая девушка, старательная студентка из хорошей семьи, ничего плохого о ней сказать нельзя. Хардин Скотт – красивый бунтарь, от которого все девушки просто теряют разум. Они познакомились в колледже, и между ними сразу возникла химия, но Тесса пыталась ее отрицать. Хардину все же удалось покорить сердце девушки, они начали встречаться. Но о хэппи-энде говорить рано, ведь у парня есть большая тайна.

Концерт Кристины Соловей

Где: Caribbean Club

Когда: 14 февраля, 19:00

Цена: от 990 грн

14 февраля, ко Дню святого Валентина, Кристина Соловей впервые за долгое время даст особенный концерт. Певица представит романтическую программу «Тримай мене міцно» в столичном Caribbean Club Concert-Hall. Количество билетов на долгожданный концерт певицы лимитировано – всего 100 единиц. Кристину Соловей называют лемковской Офелией, а ее известную песню «Тримай» – одой любви и гимном всех влюбленных. Специально ко Дню святого Валентина Кристина исполнит свои самые известные песни: «Тримай», «Fortepiano», «Хто, як не ти», «Любий друг», «Шкідлива Звичка», «Про весну» и первую ласточку будущего весеннего альбома – «Коала».

«О чем молчат мужчины»

Где: кинотеатр «Кинопанорама»

Когда: 14 февраля, 16:00, 19:00

Цена: 300-500 грн

«О чем молчат мужчины или Дикарь FOREVER» – это моноспектакль в жанре стендап. Он поставлен по мотивам пьесы американского актера и семейного психолога Роба Беккера, который продержался рекордное количество времени на сценах Бродвея и Вегаса. Этот спектакль станет отличным вариантом свидания для пар, которые хотят отдохнуть и посмотреть на свои отношения со стороны. Вы сможете понять абсурдность споров между женщинами и мужчинами и лучше понять свою вторую половинку. Эдакий веселый сеанс психотерапии для двоих, но со смехом вместо слез!

The Stand Up | Love Edition

Где: гостиничный комплекс «Турист»

Когда: 14 февраля, 19:00

Цена: 300-350 грн

The Stand up и Комедийная компания организуют концерт «LOVE EDITION». Смешной романтический вечер для парочек, которые не очень любят мимими в День святого Валентина. В этот день можно будет послушать хихи-хаха об отношениях от Павла Острикова, Артура Петрова, Макса Коновала, Леши Ральника и ведущего Фрэнка.

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