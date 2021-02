Соосновательница и тренер спортхаба ЕБШ Юлия Шум поделилась подборкой треков, под которые любит тренироваться сама и заниматься с гостями. Так что сохраняй и себе – идеальный плейлист для тренировок! Листай вниз, если хочешь найти уже готовые подборки треков.

Уверены, что вы не единожды начинали пробежку с выбора подходящего трека. Или искали на YouTube мелодии для занятий йогой. А может даже подражали Рокки и проматывали в голове текст песни Eye Of The Tiger при занятии боксом.

Доказано, что музыка позитивно влияют на эффективность тренировок. Треки задают ритм, выступают дополнительным мотиватором и помогают сконцентрироваться на дыхании. Так что пора и тебе составить свой плейлист для тренировки, и вот тебе список треков от Юлии Шум:

Stimming & HOSH & Solomun & DAVID AUGUST – Ice Cream & Bonus Miles

Stimming – November Morning

Marc Romboy vs Stephan Bodzin – Atlas

Vitalic – Levitation

Gesaffelstein & The Weeknd – Lost in the Fire

Trentemoller – Still On Fire

Cole – Trouble

A$AP Rocky – Babushka Boi

Kendrick Lamar – DNA.

Kendrick Lamar – ELEMENT.

SHOUSE – Love Tonight

Labrinth & Zendaya – All for Us Lyrics

Monolink – Return To Oz

Tame Impala – The Less I Know The Better

Monolink – Father Ocean

Boris Brejcha & Ann Clue – RoadTrip

New Order – Blue Monday

Denzel Curry – RICKY

Tyler, The Creator – EARFQUAKE

JID – 151 Rum

Drake – Nonstop

TOO SHORT – Blow The Whistle

Cero Ismael – Darling

Juicy – Doja Cat

A$AP Ferg ft. Future – New Level

Lizzo – Tempo (feat. Missy Elliott)

Solomun – Customer Is King

Agoria – You’re Not Alone Feat. Blase

Foals – Late Night (Solomun Remix)

Tyga feat. Offset – Taste

Smiler – Enza

Kendrick Lamar – M.A.A.D. City

ASAP Mob Feat. Juicy J – Yamborghini High

Jordan Burns – Weekend

Die Antwoord – Baby’s on Fire

Marie Davidson – Work It (Soulwax Remix)

Tyga – Lightskin Lil Wayne

А если тебе лень скачивать эти треки, лови топ-10 подборок музыки для тренировок с Soundcloud:

Музыка для бега

Музыка для йоги

Музыка для стретчинга

Музыка для кардио

Музыка для пилатеса

Музыка для зумбы

Музыка для TRX

Музыка для сайклинга

Музыка для утренней зарядки

Музыка для бокса

