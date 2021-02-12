Куда пойти на День святого Валентина, если ты без пары?

День святого Валентина для тех, кто без пары – нервный период. Кругом романтический флер, сладкие поздравления, толпы в магазинах и так много акцента на любви, что немного кружится голова. Кажется, что если ты один – то совершенно одинок. Но мы ведь знаем, что это совсем не так.

Как провести День всех влюбленных, если ты без пары? Есть варианты! И сейчас мы расскажем тебе все явки и пароли.

Домашние посиделки под Вечера французского кино

Только представьте – на улице метель, где-то парочки обмениваются чашками и носками в подарок на День святого Валентина, а у вас идеальный вечер.

С 12 по 22 февраля онлайн состоится кинофестиваль громких французских кинопремьер. Приобщиться к прекрасному можно бесплатно. Отборное кино с Фанни Ардан, Луи Гаррелем, Жюльет Бинош и Катрин Денев… тонкое, душевное. атмосферное и идеальное для вечера!

День мечты

Отличная идея – путешествие в другой город. Но метель внесла свои коррективы. Поэтому предлагаем вам отпраздновать 14 февраля, устроив идеальный для себя день. Например, проснуться без будильника, сходить на массаж или тренировку, позавтракать в любимом кафе. Насладиться лучшим видом на заснеженный Киев со смотровой площадки ЦУМа и провести вечер с друзьями за интересными разговорами. Идеальный день состоит из простых вещей, которые вдохновляют нас улыбаться и быть счастливее.

У вас тоже есть этот список – те якобы незначительные желания, которые мы часто оставляем на потом. Их черед настал!

The Stand Up. Love edition. Дополнительный концерт

Стендап – уже любимый в Украине комедийный жанр. Комики делятся историями из жизни, интересными наблюдениями и житейскими выводами, от которых хохочешь от всей души. Отличный вечер и хорошее настроение гарантировано.

На дополнительном концерте The Stand Up. Love edition 14 февраля выступят Павел Остриков, Артур Петров, Макс Коновал и Леша Ральников. Мероприятие состоится в Киеве в 16:30 в отеле «Турист» (Театральный зал). Билеты – от 300 гривен.

Из-за популярности стендап-выступлений билеты разлетаются быстро. Если свободных мест уже нет, предлагаем найти варианты здесь.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

12 февраля наступает Китайский новый год. И празднуют его пышно – устраивая огромное музыкальное шоу с масштабными фигурами драконов, китайскими фонариками и танцами. У тебя есть возможность окунуться в невероятную праздничную атмосферу, оставаясь в столице. На Певческом поле с 12 февраля по 25 марта состоится фестиваль гигантских китайских фонарей. Обещают выступление театра огня, много иллюминации и впечатлений. Билеты от 75 до 200 гривен.

Поездка в приют для животных

Если у тебя тает сердечко от вида бездомных животных, ты можешь подарить им любовь в День святого Валентина. Приютов десятки – гугли и выбирай тот, что по душе. Если координаторы-волонтеры будут благодарны корму и помощи, то котики и собачки – вниманию. Погонять с радостными щеночками по снегу, принести добро и перезагрузиться самой… отличный отдых на 14 февраля.

Пусть выходные пройдут на все 100%

Фото – iStock

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