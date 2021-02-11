Выходные в феврале 2021: будут ли дополнительные выходные?

Если в первом месяце 2021 было много дополнительных выходных, то, к сожалению, февраль нас так баловать не будет. И тем не менее, время, чтобы отдохнуть и отвлечься от работы и учебы найдется.

Всего в феврале 2021 двадцать восемь дней. Из них 20 – рабочих, и 8 выходных. Дополнительных выходные в этом месяце не предвидится, но расстраиваться не стоит, ведь февраль всегда задает особое романтическое настроение!

14 февраля – День всех влюбленных – в 2021 году выпадает на воскресенье, так что у вас будет прекрасная возможность провести со своей половинкой весь день! Но не забудьте, если вы хотите отметить праздник в ресторане или кафе, в кино или театре (а мы очень надеемся, что к 14 февраля будет такая возможность), стоит забронировать столик и купить билеты заранее.

Фото: IStock

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