В ХХІ веке существует множество приложений для занятий спортом, которые могут сделать тренировки полезнее, качественнее и увлекательнее. Главное – знать, что скачивать! Чтобы ты не тратила время на поиск, мы это сделали за тебя – отобрали самые полезные программы для занятий спортом для смартфонов. Пользуйся!

Sworkit Lite

Ты можешь выбрать тип тренировки (растяжка, йога, силовая…), указать время, и на твоем экране появляются видеоролики с реальными спортсменами, которые демонстрируют выбранные упражнения. Приложение сохраняет твои результаты, и каждый день напоминает о тренировках!

Nike Training Club

Уникальность приложения состоит в том, что оно было разработано специально для девушек! Перед тем, как начать тренировку, тебе нужно выбрать цель – стройность, тонус, сила – и в соответствии с ней ты получишь доступ к огромному количеству упражнений.

Каждая тренировка состоит из нескольких различных упражнений, которые сопровождаются пошаговыми инструкциями с фотографиями или видеороликами. Легко и понятно!

Zombies, Run!

Если ты давно хочешь начать бегать, но всё никак не получается, установи приложение и надень наушники. Поверь, бежать ты будешь быстро и долго, ведь звуковое оформление приложения создает иллюзию, что за тобой гонится толпа разъяренных зомби. Это и весело, и немного жутковато, поэтому стимулирует. Особенно хорошо будет работать, если ты планируешь бегать по вечерам!

Fleetly

Приложение помогает отследить количество километров, которые ты пробежала, предлагает новые упражнения и подводит итоги тренировок. Задач в Fleetly очень много — например, пробежать 500 миль или протанцевать 100 часов за год. Приятное поощрение: за достижение поставленной цели ты будешь получать значки и медали!

«Шагомер»

Если же бег тебе не по вкусу, но ты прекрасно понимаешь, что без «кардио» желанных результатов добиться не удастся, можешь просто… ходить пешком! Скачай себе приложение, которое будет записывать все пройденные тобой шаги, и отображать их в ежедневной статистике.

Простая и результативная TRX-тренировка на природе

Ты увидишь, сколько калорий тебе удалось потратить, просто гуляя по городу, и так ты сможешь легко регулировать длительность и дальность своих прогулок.

FatSecret

Занимаясь спортом, чтобы добиться результата в разы быстрее, нужно правильно питаться. Чтобы избежать походов к диетологу, установи себе простое приложение FatSecret. Оно поможет тебе составить твой идеальный рацион за 5 минут! Нужно лишь зарегистрировать свой аккаунт, указать рост, вес, пол, возраст, поставить задачу (например, похудеть) и отмечать продукты, которые ты съедаешь, а приложение будет за тебя считать потребленные калории и сигнализировать о перевыполнении дневного плана!

Lose It!

Еще один вариант для подсчета калорий! Приложение предлагает обратиться к простой арифметике: если ты сжигаешь больше калорий, чем потребляешь, то, конечно, твой вес будет снижаться. Перед началом использования программы нужно опять же указать рост, вес, возраст, а также количество килограммов, которые ты хочешь сбросить. А приложение уже самостоятельно рассчитает суточную норму калорий, а также покажет, сколько калорий можно сжечь благодаря тем или иным упражнениям!

WaterBalance

И напоследок еще одно очень полезное для каждой девушки приложение – WaterBalance. Ты ведь наверняка знаешь, как важно поддерживать водный баланс в организме на нужном уровне, а это приложение рассчитает за тебя, сколько воды нужно выпивать в день, и будет тщательно следить, чтобы ты выпила свою суточную норму!

Фото: IStock

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