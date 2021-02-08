Как обращаться с деньгами, чтобы в 2021 году не терять их, а приумножать? Мы уже все узнали и подготовили для тебя финансовый гороскоп на 2021. Там очень много полезных советов! А чтобы не остаться с пустым кошельком в первый месяц зимы года Белой Металлической Быка, читай финансовый гороскоп на февраль 2021 для всех знаков зодиака

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам февраль-месяц понадобится для того, чтобы определиться со своими желаниями и возможностями. Если ты давно хотела заняться бизнесом, лучше повременить с этой затеей – все может сложиться не в твою пользу. Не ведись на призывы: «Рискуй и побеждай!», «Кто не рискует, тот не пьет шампанского!». Даже если это говорят твои друзья. Все могут ошибаться, у тебя своя голова на плечах.

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Водолей (21 января – 18 февраля)

В начале февраля Водолеям стоит перейти в режим жесткой экономии. Это временная мера (и реально необходимая!). Кто-то из родных или друзей может попасть в трудную ситуацию, им пригодится твоя помощь. Причем не только финансовая. Не падай духом! К концу месяца твое материальное состояния начнет стремительно увеличиваться. Может, ты получишь премию или же найдешь 100 долларов, которые когда-то давно спрятала в джинсах. Все возможно!

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Для Рыб февраль-месяц станет благоприятным в финансовом плане. На работе тебе могут доверить серьезное задание. Не оплошай! Если ты проявишь профессионализм и нестандартный подход к решению проблем, начальство побалует тебя премией. И, вполне возможно, отблагодарит заветным повышением! Сконцентрируйся на своей работе, не хватайся за подработки – всех денег не заработаешь.

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Овен (21 марта – 20 апреля)

В финансовой сфере Овны будут как никогда удачливы! Если ты давно планировала большую покупку – машину или роскошный пентхаус, к примеру, – время пришло. Подыскивай варианты в первые недели февраля, в этот период высока вероятность наткнуться на бешеные скидки. А если уже нашла выгодное предложение – хватай и беги, как говорится. Помни: будешь долго решаться – останешься ни с чем.

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Телец (21 апреля – 21 мая)

Финансовое благополучие Тельцов в феврале напрямую зависит от их трудоспособности и гибкости. Если подворачивается подработка, хватай, не думая. Результат может настолько понравиться заказчику, что твой гонорар вырастет в два, а то и в три раза! Но будь осторожна: избегай спонтанных покупок. Лучше отложи заработанные деньги в копилку – поверь, летом они понадобятся.

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам в феврале стоит взять свои финансы под контроль. Обязательно заведи журнал доходов и расходов, записывай в него даже самые мелкие траты. Не ленись! Ты будешь удивлена, насколько нерационально и необдуманно ты порой тратишь деньги. Если попросят в долг, вежливо откажись. Высока вероятность, что ждать его возврата ты будешь очень долго.

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Рак (22 июня – 22 июля)

В феврале Раки станут настоящими денежными везунчиками. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 120 процентов. Но будь осторожна! В начале месяца в тебе может проснуться безумная расточительность. Если не сможешь унять в себе рвение к спонтанным покупкам, рискуешь потерять все сбережения.

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Лев (23 июля – 22 августа)

Львам стоит быть очень осторожными в погоне за деньгами! Если почувствуешь недовольство своим финансовым положением, не спеши заваливать себя сверхурочной работой и фрилансом. Всех денег не заработаешь! А если подорвешь здоровье, все заработанное уйдет на врачей и лекарства.

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Дева (23 августа – 23 сентября)

Как и у Тельцов, в феврале у Дев будет немало возможностей улучшить свое материальное состояние. Но не хватайся за любую подработку, выбирай только те проекты, которые будут тебе интересны и принесут пользу людям. Таким образом ты не только заработаешь, но и не навредишь репутации.

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы, вам катастрофически не хватает безумства! Бери пример с Овнов – рискуй, выискивай возможности и пользуйся ситуацией. В феврале ты можешь сорвать большой куш! Не насилуй себя неинтересной монотонной работой только ради денег. Займись любимым делом и преврати хобби в источник прибыли – для тебя нет ничего невозможного!

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

В феврале-месяце Скорпионам стоит избегать спонтанных трат. Не поддавайся сиюминутному желанию купить что-то «очень нужное», не бери и не давай в долг. Если появилась возможность заработать деньжат, обязательно соглашайся. Но! Не трать заработанное, а отложи на непредвиденные расходы. Ближе к июню они точно появятся.

Финансовый гороскоп на февраль 2021: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Февраль для Стрельцов станет трудным периодом. Финансовые взлеты будут чередоваться с упадком материального состояния. И самое главное в такие моменты – сохранять спокойствие. Не беги сломя голову за кредитом, потому что не хочешь «затягивать пояса». Не набирай долгов у друзей и коллег. Думай головой, а не эмоциями!

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