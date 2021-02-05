Поздравить любимого человека с Днем святого Валентина хочется как-то по-особенному и, конечно же, идеальным вариантом будет написать самому красивое признание в стихах. Но, если с рифмой вы не дружите, это не повод расстраиваться: мы уже собрали для вас лучшие поздравления в стихах с Днём святого Валентина!

Сохраняйте себе, заучивайте наизусть, декламируйте под окнами или просто отправьте в СМС. Стихи с Днем святого Валентина для самых любимых.

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Я спешу тебя поздравить

С Днем святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтою.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобою!

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В День святого Валентина

Всё волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

Я люблю тебя ночью,

Люблю тебя днем,

Ты и утром, и вечером

В сердце моем.

С Днем влюбленных тебя

Я поздравить хочу!

И на память тебе

Валентинку вручу.

Чтобы знала ты точно

И наверняка,

Что люблю я тебя

На года, на века.

Для меня ты прекраснее

Всех на земле.

Я за встречу с тобой

Благодарен судьбе.

**

Февральский день любви и счастья.

Волшебник добрый Валентин —

Он разрушает все ненастья,

Несет любовь, добро и мир.

С Днем Валентина поздравляем —

Днем веры, светлых чувств, любви.

Желаем дамам кавалеров,

Мужчинам — женщин для души!

Пусть встретятся сегодня пары,

Взаимной будет радость встреч.

Желаем радости, и счастья,

И всем свою любовь сберечь!

С Днем святого Валентина!

С днем подарков самых милых,

С днем эмоций и цветов,

С днем, где всех главней любовь.

Пусть всегда все удается,

Для двоих пусть звезды, солнце,

Одно счастье на двоих

И прекрасен каждый миг.

**

Поздравляю с днём влюблённых!

Хоть зима вокруг сейчас,

Пусть не будет дней холодных

В сердце и в глубинах глаз.

Будет только радость светлой,

Окрыляющей — любовь,

Обязательно ответной.

Так что душу подготовь.

**

День святого Валентина,

На дворе февраль стоит.

Но зимы шальная стужа

В день влюбленных не страшит.

Я тебе любви желаю

И романтику дарю.

Обнимаю, обожаю,

Верю и боготворю!

Пусть над Землей горит всегда

Любви и верности звезда.

Пускай влюбленные сердца

Объединяют два кольца.

Пусть чувства женщин и мужчин

Оберегает Валентин.

**

Праздник самый романтичный,

Нежный, яркий, фееричный.

День влюбленных — день святой —

Гимн поет любви большой.

Все целуются, смеются,

И в любви все признаются.

Всех, кто любит и любим,

Поздравляет Валентин!

**

Пусть согреет тебя даже в сильный мороз,

Нежно лаской тебя укрывая,

Волшебная любовь — навсегда и всерьез,

С Днем влюбленных тебя поздравляю!

Половинка твоя будет рядом всегда,

Тебе радость и улыбку дарит,

И пускай же любовь унесет вас туда,

Где печали и слёз не бывает,

Пронести сквозь года это чувство — вдвоем

Одиночества в жизни не встретить,

Я желаю — любовь горит вечным огнем,

Пусть печали в жизни чтоб не заметить!

**

День святого Валентина

Пусть несет много любви вам!

Ласки, счастья, понимания,

Теплоты сердец, внимания.

Пусть ангелы чувства ваши хранят,

А от Купидончика стрелы летят.

Пусть прямо в сердце они попадают,

Одинокие души соединяют.

Ну, а если нашли свои половинки,

То укажите другим на тропинку,

Ведь главное, жизнь не просто прожить,

А быть любимым и тоже любить!

Фото: IStock

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