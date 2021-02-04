Приложения для занятия спортов – ТОП 8

В ХХІ веке существует множество приложений, которые могут сделать занятия спортом значительно более полезными, качественными и увлекательными. Главное – знать, что скачивать! Чтобы ты не тратила время на поиск нужных приложений, мы это сделали за тебя – отобрали восьмерку самых полезных программ для смартфонов, которые сделают твои тренировки более результативными и интересными. Пользуйся!

Одним из самых удобных и полезных приложений для занятий спортом является Sworkit Lite. Ты можешь выбрать тип тренировки (растяжка, йога, силовая и т. д.), указать время, и на твоем экране появляются видеоролики с реальными спортсменами, которые демонстрируют выбранные упражнения. Приложение сохраняет твои результаты, и каждый день напоминает о тренировках!

Уникальность приложения Nike Training Club состоит в том, что оно было разработано специально для девушек! Перед тем, как начать тренировку, тебе нужно выбрать цель – стройность, тонус, сила – и в соответствии с ней ты получишь доступ к огромному количеству упражнений.

Комплексная тренировка на свежем воздухе

Каждая тренировка состоит из нескольких различных упражнений, которые сопровождаются пошаговыми инструкциями с фотографиями или видеороликами. Легко и понятно!

Если ты давно хочешь начать бегать, но всё никак не получается, установи приложение Zombies, Run! и одень наушники. Поверь, бежать ты будешь быстро и долго, ведь звуковое оформление приложения создает иллюзию, что за тобой гонится толпа разъяренных зомби. Это и весело, и немного жутковато, поэтому стимулирует. Особенно хорошо будет работать, если ты планируешь бегать по вечерам!

Очень полезным для девушек будет приложение Fleetly. Оно помогает отследить количество километров, которые ты пробежала, предлагает новые упражнения и подводит итоги тренировок. Задач в Fleetly очень много — например, пробежать 500 миль или протанцевать 100 часов за 2017 год. Приятное поощрение: за достижение поставленной цели ты будешь получать значки и медали!

Если же бег тебе не по вкусу, но ты прекрасно понимаешь, что без «кардио» желанных результатов добиться не удастся, можешь просто… ходить пешком! Скачай себе приложение «Шагомер», которое будет записывать все пройденные тобой шаги, и отображать их в ежедневной статистике.

Простая и результативная TRX-тренировка на природе

Ты увидишь, сколько калорий тебе удалось потратить, просто гуляя по городу, и так ты сможешь легко регулировать длительность и дальность своих прогулок.

Занимаясь спортом, чтобы добиться результата в разы быстрее, нужно правильно питаться. Чтобы избежать походов к диетологу, установи себе простое приложение FatSecret: оно поможет тебе составить твой идеальный рацион за 5 минут! Тебе нужно будет зарегистрировать свой аккаунт, указать рост, вес, пол, возраст, поставить задачу (например, похудеть) и отмечать продукты, которые ты съедаешь, а приложение будет за тебя считать потребленные калории и сигнализировать о перевыполнении дневного плана!

Еще один варианта для подсчета калорий – это приложение Lose It! Оно предлагает обратиться к простой арифметике: если ты сжигаешь больше калорий, чем потребляешь, то, конечно, твой вес будет снижаться. Перед началом использования программы нужно опять же указать рост, вес, возраст, а также количество килограммов, которые ты хочешь сбросить. А приложение уже самостоятельно рассчитает суточную норму калорий, а также покажет, сколько калорий можно сжечь благодаря тем или иным упражнениям!

И напоследок еще одно очень полезное для каждой девушки приложение – WaterBalance. Ты ведь наверняка знаешь, как важно поддерживать водный баланс в организме на нужном уровне, а это приложение рассчитает за тебя, сколько воды нужно выпивать в день, и будет тщательно следить, чтобы ты выпила свою суточную норму!

Фото: IStock