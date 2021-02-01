Романтический фильм в День святого Валентина с любимым человеком рядом – то что нужно в наше ковидное время. Нужно лишь забраться под одеялко и включить праздничный, теплый, добрый романтический фильм. И чтобы не пришлось долго искать, мы все сделали за тебя! Десять романтических фильмов на любой вкус!

«Интуиция»

Сара и Джонатан знакомятся в суете предрождественской распродажи. Они проводят вместе вечер, который, кажется, говорит о том, что они созданы друг для друга. Но, к сожалению, каждый из них уже связан обязательствами. И когда Джонатан предлагает Саре обменяться телефонами, она отвечает: «Если нам суждено встретиться – встретимся». Красивая романтическая история на фоне новогоднего Нью-Йорка, с красивыми артистами и ожидаемым финалом. Впрочем, именно такого финала все мы и ждем!

«Вечное сияние чистого разума»

В День святого Валентина Джоэл встретил Клементину. Вначале их роман – фонтан ярких событий. Затем любовь и дружба дали трещину, обернувшись скандалом и расставанием. Теперь Джоэл хочет забыть Клементину, но сделать это не так просто. Неожиданный взгляд одного из самых необычных режиссеров современности Мишеля Гондри на тему романтических отношений. Тем не менее, элемент фантастичности только усиливает понимание того, что любовь – это чудо. И еще одно чудо – Джим Кэрри в роли влюбленного меланхолика так же прекрасен, как и в своем комедийном амплуа.

«Квартира»

Тихий и незаметный бухгалтер Си Си Бакстер влюбляется в симпатичную лифтершу, которая каждый день поднимает его в офис в высотном здании. Впрочем, шансов у него почти нет: девушка – ­любовница его босса. И все же предрождественский случай дает ему шанс на счастье. Один из знаковых режиссеров эры Золотого Голливуда снял эту ленту в 1960 году с ведущими кинозвездами эпохи Джеком Леммоном и Ширли Маклейн. Картина тут же стала как коммерчески успешной, так и любимой зрителями. Ну и, кроме того, в этом году авторитетное издание «The Independent» назвало ленту «Лучшим рождественским фильмом всех времен и народов».

«Лучшее Рождество»

Пол Маденс всегда мечтал стать артистом. Но стал школьным учителем. Накануне зимних каникул Пола попросили поставить спектакль. Не самое просто дело – обучить детей актерской игре. Но судьба часто преподносит сюрпризы. Пол встречает девушку своей мечты. Непринужденная и теплая новогодняя романтическая комедия, где все хорошо просто потому, что не может быть иначе.

«Кейт и Лео»

Леопольд Маунтбаттен (и это только треть имени) – принц, живущий в XIX веке. Волею обстоятельств он оказывается в 2001 году, где встречает деловую женщину Кейт. Классическая история о двух разных мирах, которые, вроде бы, не могут быть вместе. И именно поэтому их ждет счастливое будущее. И пусть действие фильма не разворачивается в зимние праздники, ощущение сказки и волшебства здесь ничуть не меньше. Ну, и где еще увидишь Хью Джекмана без бакенбард и лезвий Росомахи?

«Рождество»

У троих закадычных друзей горе – один из них вот-вот станет отцом. Это означает конец тусовкам, невоздержанности в выпивке и женщинам. Отчего это Рождество – их последняя мужская ночь, ночь без тормозов. Главный по мальчишеским шуткам Голливуда Сет Роген не мог не устроить задиристую сатиру над любимым на Западе праздником. Получилось, как всегда, сально, но действительно смешно. Само собой, и тут не без романтики, семейных ценностей и дружбы. Словом, с юмором о важном каждому человеку.

«Семьянин»

В молодости Джек предпочел карьеру отношениям с Кейт. И сегодня у него есть все – богатство, авторитет, большой офис и… одиночество. В Сочельник один темнокожий юноша весьма необычно поздравил его с наступающим Рождеством – отправил в ту жизнь, которая могла бы быть у них с Кейт: небольшой домик, долги по ипотеке, дети, собака и… любовь. Чудесный фильм о семье, упущенных возможностях, выборе и приоритетах. А также Николас Кейдж, который еще отлично играет.

«Кудряшка Сью»

Билл и его дочь Сью зарабатывают мелкими аферами. Однажды они симулируют ДТП с автомобилем женщины-адвоката. А затем втираются к ней в доверие. Конечно, в итоге обман раскроется, но любовь способна простить даже ложь. Добрый фильм от мастера добрых фильмов режиссера Джона Хьюза, зимний Нью-Йорк, Джеймс Белуши и ранние 1990-е – что еще нужно для прекрасного вечера?

«Когда Гарри встретил Салли»

Гарри и Салли познакомились еще в университете. Жизнь развела их по разным углам. Они встретились через пять лет. И снова разошлись. Пытались строить отношения с другими людьми, однако понимали, что нет той легкости и прозрачности, как между ними. И спустя двенадцать лет после первой встречи, в Новогоднюю ночь, они сказали то, что давно были должны сказать. Обаятельная, смешная, с неглупыми разговорами и безупречной игрой актеров романтическая комедия. И, пожалуй, один из лучших фильмов о превратностях любви.

«Секс по дружбе»

Джейми и Дилан расстались со своими половинками. Теперь они не хотят обязательств, поэтому решаются на дружеский секс. Но сердца их горячи, и требуют заполнить пустоту. Правда, поймут они эту простую истину, как обычно, не сразу. Мила Кунис и Джастин Тимберлейк в традиционной романтической комедии, где совершенно неважно, идет ли за окном снег или на улице жара – все равно победу одержит любовь. То главное чувство, ради которого мы все собрались на планете Земля.

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