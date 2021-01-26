Как приготовить имбирное печенье? Хочешь узнать секрет? Тогда читай рецепт приготовления имбирного печенья пошагово в нашом материале

Итак, зови друзей, включайте ваш любимый фильм и начинаем готовить!

Имбирное печенье: ингредиенты

Сливочное масло – 110г

Мука – 310г

Крахмал-40г

Яйца-2 шт

Разрыхлитель-1 ч. л

Корица, имбирь – по ½ ч. л

Мед-90 г

Сахар-100 г

Готовим имбирное печенье пошагово:

Сначала измельчи сливочное масло. Можно сделать это самостоятельно, а можно положить масло в блендер, который сделает все за тебя! Главное, чтобы паста, которая у тебя получится, была холодной: песочное тесто не любит тепла. Далее в миску насыпь муку и крахмал, добавь масло и разрыхлитель. Разбей 2 яйца, посыпь корицей и молотым имбирем. По желанию можешь добавить ложечку какао – будет вкусно! Тщательно перемешай! К полученной смеси добавь мед и сахар и замеси тесто. На 15 минут поставь его в холодильник. Когда тесто немного остынет, выложи его на рабочую поверхность и немножко помеси. Сделай шар. Тесто не должно прилипать к рукам! Шар раздели на две части и сформируй из каждой блин. Заверни их в пищевую пленку и положи в холодильник на 40 минут. А теперь самое интересное! Начинаем формировать печенье! Положи тесто между двумя листочками пергамента и раскатай. А потом выбранными для печенья формочками вырезай фигурки. Выпекай в духовке, разогретой до 180 градусов минут 10. И когда зарумянится самый тонкий участок печенья, оно готово! Чувствуешь запах? На вкус оно еще лучше! Приятного аппетита!

Фото: Istock

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