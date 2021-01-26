Фильмы 2021: премьеры, которые мы ждем

В 2020 мы ходили в кино значительно реже, чем обычно. Многие премьеры пришлось перенести из-за карантинного режима. Но в 2021 нас ждёт столько крутых киноновинок, что мы с легкостью «отыграемся» уже в первой половине года. Сохраняйте себе десятку самых ожидаемых премьер 2021 и включаем режим ожидания – осталось недолго!

Морбиус

Один из самых противоречивых персонажей вселенной Marvel получит собственную историю! Обладатель премии «Оскар» Джаред Лето превратится в загадочного вампира Морбиус. Обнаружив у себя смертельную болезнь, известный ученый-биохимик соглашается на рискованный эксперимент. То, что изначально кажется успешными лекарствами, превращается в страшную неуправляемую силу.

Дата премьеры: 18 марта 2021

Босс-молокосос 2

Аниматоры DreamWorks снова планируют встречу с харизматичным боссом. Он носит галстук с пеленок и знает бизнес-планах больше, чем об играх. На этот раз перед Бэби Боссом возникают вызовы и цели недетского масштаба!

Дата премьеры: 25 марта 2021

007: Не время умирать

Дэниел Крейг в двадцать пятом фильме о самом известном суперагенте мира. Кратковременный покой Бонда прерывает новое срочное задание, где ставки снова невероятно высоки. Суперагент бросает вызов самым влиятельным игрокам преступного мира, проливает свет на хитросплетенные интриги и разоблачает коварные заговоры. В лучших традициях бондианы!

Дата премьеры: 1 апреля 2021

Годзилла против Кинг Конга

Легендарная Годзилла и величественный Кинг-Конг в новом фильме от Warner Bros. должны сойтись в невероятной схватке за титул абсолютного Короля Монстров. А человечеству остается только наблюдать и делать ставки на победителя…

Дата премьеры: 21 мая 2021

Охотники за привидениями: Наследники

Новая часть фантастических приключений из оригинального вселенной Охотников за привидениями! Унаследовав старый заброшенный дом, семья переезжает в маленький городок. Их появление совпадает по времени с необычайной активностью паранормальных сил, которые переворачивают привычную жизнь с ног на голову. Время пришло! Новое поколение охотников за привидениями попробует выяснить природу таинственного наследства и ликвидировать последствия небывалых масштабов!

Дата премьеры: 10 июня 2021

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Это самостоятельный сиквел к первой части фильма, вышедшей на экраны в 2016 году. Чтобы представить, какая бомба нас ждёт, достаточно пробежаться по актерскому составу: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне и Виола Дэвис. Эту картину точно нельзя пропустить! Интересно, что режиссер и сценарий Джеймс Ганн из-за пандемии, чтобы не менять сроки выхода, монтировал фильм у себя дома!

Дата премьеры: 6 августа 2021

Дюна

В центре сюжета оказывается сын из знатного и могущественного семейства, который на пустынной планете Арракис должен контролировать и защищать самый важный элемент во всей Галактике – меланж. А все потому, что тот, кто имеет контроль на меланжем, управляет Вселенной..

Дата премьеры: 1 октября 2021

Миссия невыполнима 7

В 2021 год Том Круз вернется к роли Итана Ханта и столкнется с новым врагом, мощь которого в разы сильнее, чем всех предыдущих врагов спецагента. Сюжет фильма создали пока не раскрывают, но судя по кадрам со съемок, на которых Круз прыгает по крышам поездов и взлетает с трамплина на мотоцикле, нас снова ждут безумные трюки и головокружительные спецэффекты!

Дата премьеры: 18 ноября 2021

Матрица 4

Как и в предыдущих фильмах франшизы, основой сюжета четвертой части станет противостояние главных героев компьютерной системы «Матрица», которая установила контроль над Землёй. Создатели фильма не раскрывают детали. В сети одно время «гуляла» версия, что в новой ленте должен появиться молодой Морфеус, но официальных подтверждений этому нет. Киану Ривз сообщил, что это будет история любви, а также, что эта часть не будет приквелом.

Дата премьеры: 22 декабря 2021

Шерлок Холмс 3

Сюжет фильма тщательно держится в тайне, и что известно только, что действие будет происходить спустя девять лет после действия предыдущей ленты 2011 года. В главных ролях остаются Роберт Дауни-младший (Шерлок Холмс) и Джуд Лоу (доктор Ватсон), так что поклонники франшизы и без открытого сюжета уверены – фильм стоит того, чтобы ждать его 10 лет!

Дата премьеры: 23 декабря 2021