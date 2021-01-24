Ризотто – одно из самых популярных блюд итальянской кухни. В переводе «ризотто» означает маленький рис. Именно эта крупа и является основой рецепта. Главная особенность блюда – это быстрое приготовление и тонкий вкус. Если ты решила в последнюю минуту побаловать любимого каким-то необычным блюдом, то ризотто – это беспроигрышный вариант!

Ризотто с грибами: рецепт

Ингредиенты:

спаржа – 225 г.,

сливочное масло – 25 г,

грибы шампиньоны – 150 г,

1 луковица,

круглый рис, в идеале сорта Арборио – 350 г,

овощной бульон – 1 л.,

белое вино – 150 мл,

мягкий сыр (например, горгонзола) – 100 г,

петрушка – 2 ст. л.

Приступаем к приготовлению ризотто

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Шаг 1

Нарежь спаржу (не забудь удалить «хвостики») кусочками длиной 2,5 см. Разогрей в кастрюле слегка подсоленную воду, и когда она закипит, брось туда спаржу. Через 3 минуты достань.

Шаг 2

Почисти и мелко порежь луковицу. В глубокой сковороде разогрей масло и обжарь порезанные пластинками грибы и лук до мягкости. Добавь рис, тщательно перемешай, и через 1-2 минуты влей на сковороду вино. Когда вино полностью впитается, можешь вливать бульон. Он должен полностью покрыть рис!

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Шаг 3

Через 15 минут, когда бульон впитается, а рис разбухнет и станет мягким, добавь спаржу, петрушку и покроши сыр. Через 3 минуты снимай с огня!

Наше ризотто готово! Кстати, если ты захочешь сделать это блюдо еще менее калорийным, просто не добавляй сыр, вино замени на овощной бульон, а сливочное масло – на растительное. Приятного аппетита!

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