Лунный календарь на январь 2021: благоприятные дни для дел

Январь – это всегда месяц перезагрузки, новых планов и начинаний. И чтобы январь 2021 получился максимально плодотворным и результативным, мы советуем ориентироваться на лунный календарь и для принятия важных решений выбирать благоприятные дни для дел.

Благоприятные дни: 4, 5, 21 и 23 января

Неблагоприятные дни: 6, 13, 28 января

По лунному календарю новолуние в январе 2021 наступит в Козероге. Это благоприятствует карьерному росту. Можно смело просить повышение и есть большие шансы на положительный результат. Однако оставайтесь беспристрастны, эмоции в этот день не решают ничего – исключительно прагматизм и холодный расчет.

Полнолуние в январе 2021 – под знаком Льва, и это значит, что самое время, наконец, поговорить по душам с близкими людьми. Выяснить все накопившиеся вопросы, разрешить все конфликты – в этот день всё получится решить мирно. Вы будете услышаны.

Лунный календарь на январь 2021 для покупок – благоприятные дни: 2, 5, 21, 22

Лунный календарь для поездки на отдых – благоприятные дни на январь 2021: 16, 17, 26, 27.

Фазы Луны на январь 2021 года

По лунному календарю на январь 2021 года будет циклическая смена фаз Луны в следующей последовательности

Убывающая Луна – с 1 по 12 января

Новолуние – 13 января

Растущая Луна – с 14 по 27 января

Полнолуние – 28 января

Убывающая Луна – 30-31 января

И пусть января 2021 принесет вам только радость!

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