Классический рецепт яблочного крамбла

Яблочный крамбл – это английский традиционный десерт из фруктов, запеченных под корочкой из крошек песочного теста. Мы нашли для тебя самый простой рецепт крамбла с яблоками и корицей, который точно придется по вкусу всем членам твоей семьи! Готовится очень легко!

Чтобы приготовить яблочный крамбл, тебе понадобится:

яблоки – 6 шт.

коричневый сахар – 250 г

пшеничная мука – 150 г

сливочное масло – 125 г

лимонный сок – 1 ч.л.

корица – 1 ч.л.

ванильный сахар – 1 ст.л.

Итак, начинаем готовить!

Оригинальный рецепт апельсинового какао

Помой и очисти от кожуры яблоки, нарежь их дольками среднего размера, а затем высыпь в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Сверху сбрызни лимонным соком, посыпь корицей и ванильным сахаром.

Простой рецепт низкокалорийного желе

В отдельной мисочке смешай муку с сахаром, добавь масло, порезанное кубиками, и тщательно вымеси, пока не получится тесто, рассыпающееся на комочки.

Покроши это тесто на яблоки, и поставь наш крамбл в духовку, разогретую до 200 градусов, на 30 минут. Готово!

Приятного аппетита!

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