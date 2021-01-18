Головні кольори 2021: Трендові відтінки року за версією Pantone

По традиции Институт цвета Pantone в конце прошлого года объявил трендовые оттенки нового 2021. И в этот раз место во главе палитры заняли два спокойных, мягких, приглушенных тона

Главными цветами года 2021 по версии Pantone Institute of Color стали «безупречно серый» (Ultimate Gray) и «озаряющий» (Illuminating), символизирующие стабильность, единство и надежду. То, что всему мир будет крайне необходимо в новом году!

По словам Леатрис Айзман, исполнительного директора Института цвета Pantone, серый — цвет надежности, а желтый — это квинтэссенция надежды и оптимизма. Так Pantone хотят показать людям «изменения, метафорически и буквально, потому что облака над головой часто сменяются солнечным светом».

Напомним, что Pantone Institute of Color выбирают цвета года вот уже 20 лет. И оттенки, названые компанией, всегда становятся ключевыми во всех сферах – от модных показов до разработки логотипов торговых марок.

Prada SS 2021

Так что, если вы как раз планируете покупку новенького платья или толстовки, присмотритесь с светло-серому и мягкому желтому оттенкам: в 2021 они однозначно будут в тренде!

Фото: Vogue.com