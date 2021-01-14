Старый Новый год – еще одна прекрасная возможность собраться семьей и поздравить друг друга с праздниками. Поздравления со Старым Новым годом своими словами – лучшее решение, ведь текст не будет восприниматься, как спам. Не знаете, что бы такое написать? Мы поможем! Выбирай душевные поздравления со Старым Новым годом 2021 в прозе прямо сейчас.

Поздравления со старым Новым годом 2021 в прозе

Зима продолжает свой стремительный хоровод праздников. Спешу поздравить вас со старым Новым годом!

Пускай жизнь будет яркой и веселой, как новогодние карнавалы. Пускай радость и смех сегодня зарядит положительными эмоциями на весь год.

Со Старым Новым 2021 годом!

Со Старым Новым годом! Пускай этот волшебный праздник удивит и порадует своими чудесами.

Пусть воплотятся самые заветные мечты. Желаю успехов в реализации всех запланированных дел, а также приятных встреч и открытий.

Пускай ваш дом наполнят уют, счастье и благополучие!

Поздравляю со Старым Новым годом! Хочу пожелать, чтобы все плохое осталось в ушедшем году. А новый 2021 год принес только радость и счастье!

Пусть ваша жизнь наполнится искренней любовью, новыми силами и большой удачей.

С праздником! Желаю, чтобы самые счастливые эмоции наполняли твое сердце не только в этот чудесный праздник, Старый Новый год, но и каждый день!

Пусть твоя жизнь будет полна достатка, добра и всяческих земных благ! А близкие и родные смело идут рядом по жизни!

Пусть старый год уйдет бесповоротно, а Новый Год по-настоящему вступит в свои права!

Желаем, чтобы 2021 правил мудро, оправдывал ваши ожидания,

дарил добро, вселял в сердца надежду, открывал новые перспективы и уверенно вел к успеху!

С праздниками! Пусть 2021 год будет для вас успешным!

Фото: IStock

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