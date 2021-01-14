Старый Новый год уже на пороге, а поэтому пора подумать о поздравлениях. Если не удается зайти ко всем друзьям и родным пощедровать вечером 13 января или позасевать утром 14 января, замечательным поздравлением со Старым Новым годом станет сообщение со стихотворением. Выбирай лучшие варианты и поздравляй всех с праздником!

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Пусть добавит ковшик сил,

Мир чтоб к вам приветлив был,

Чтобы не было печали,

Чтобы нервы лишь крепчали.

Чтобы прибыли росли,

Чтоб морозы принесли

Только бодрость для успеха.

Вам любви, удач и смеха!

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб, как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела.

Еще хочу я пожелать

Не плакать и не унывать,

И чтобы планы шли на взлет,

Сегодня, завтра, целый год!

***

Вот и Старый Новый год –

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.

А в сердцах – любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

Пусть старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

***

Кто-то рвется на порог,

Говорит, что Новый Год.

Правда Старенький такой,

Но довольно озорной.

У него в мешке не кот,

А машина, самолёт…

В общем, всё, что ты захочешь,

Если заплатить ты сможешь.

Фото – iStock

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