Старый Новый год 2021: поздравления в стихах
Старый Новый год уже на пороге, а поэтому пора подумать о поздравлениях. Если не удается зайти ко всем друзьям и родным пощедровать вечером 13 января или позасевать утром 14 января, замечательным поздравлением со Старым Новым годом станет сообщение со стихотворением. Выбирай лучшие варианты и поздравляй всех с праздником!
Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Пусть добавит ковшик сил,
Мир чтоб к вам приветлив был,
Чтобы не было печали,
Чтобы нервы лишь крепчали.
Чтобы прибыли росли,
Чтоб морозы принесли
Только бодрость для успеха.
Вам любви, удач и смеха!
Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела.
Еще хочу я пожелать
Не плакать и не унывать,
И чтобы планы шли на взлет,
Сегодня, завтра, целый год!
***
Вот и Старый Новый год –
Праздник, но наоборот!
И по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Пожелаем разных благ:
Жить богато, не хворать,
И добра, и мира в мире,
И улыбок больше, шире.
А в сердцах – любви и счастья,
Несмотря на все ненастья.
Пусть творятся чудеса,
Чтоб жизнь сказкою была.
Пусть старый Новый год
Вам счастье принесет,
Спокойствия чуть-чуть.
Укажет верный путь,
Исполнит все мечты,
Добавит красоты,
Прольет в сердца любовь,
Здоровья капнет в кровь.
И каждый миг и час
Старается для вас!
***
Кто-то рвется на порог,
Говорит, что Новый Год.
Правда Старенький такой,
Но довольно озорной.
У него в мешке не кот,
А машина, самолёт…
В общем, всё, что ты захочешь,
Если заплатить ты сможешь.
Фото – iStock
Читай также:
Какой праздник 13 января? Щедрый вечер, Меланьи или Старый новый год