Безалкогольные коктейли: ТОП-5 вкусных рецептов
Умеешь ли ты смешивать безалкогольные коктейли? Хочешь научиться? На первый взгляд кажется, что пошаговые рецепты безалкогольных коктейлей сложно воплотить в жизнь. Но на деле – все просто. Хочешь попробовать? Лови ТОП-5 рецептов вкусных безалкогольных коктейлей.
Голубая лагуна
Ингредиенты:
• 100 мл спрайта,
• 30 мл сиропа «Голубой Кюрасао»,
• 50 мл грейпфрутового сока,
• 30 мл лимонного сока,
• 2 дольки лимона,
• 2 дольки лайма,
• пару кубиков льда.
Пошаговый рецепт коктейля Голубая лагуна:
Возьми бокал и наполни его кубиками льда. Налей лимонный, а затем грейпфрутовый сок. Добавь газировку и сироп. Спрайт лучше использовать охлажденным. Так напиток будет более освежающим. Укрась приготовленный шедевр дольками лайма и лимона.
С помощью эффектного бокала и трубочки коктейль будет выглядеть эффектнее. Такую красоту можно даже запостить в Instagram.
Пина колада
Ингредиенты:
• один ананас,
• 250 мл ананасового сока,
• 250 мл кокосового молока,
• 20 г кокосовой стружки,
• кокосовая стружка для украшения,
• лед.
Пошаговое приготовление коктейля Пина колада:
Аккуратно срежь верхушку ананаса и удали всю мякоть. Полученную серединку отправь в блендер. Измельчи ее до однородной консистенции. Далее процеди мякоть через мелкое сито и разбавь ее покупным ананасовым соком. Затем добавь кокосового молока. Дно бокала из ананаса наполни кубиками льда и вливай туда коктейль. Сверху можно украсить кокосовой стружкой. Наслаждайся!
Такой безалкогольный коктейль можно подавать и в обычном бокале, но ананасовый стакан отличится оригинальностью и креативностью.
Клубничный мохито
Ингредиенты:
• 10 штук свежей клубники,
• 1 пучок мяты,
• 1 лайм,
• 500 мл спрайта,
• 50 гр тростникового сахара,
• пару кубиков льда.
Пошаговый рецепт коктейля Клубничный мохито:
Мелко нарежь 7 клубничек, остальные пригодятся на украшение. Затем измельчи мяту. На дно стакана или кувшина положи кубики льда и нарезанные клубнику с мятой. Добавь тростниковый сахар и влей газировку. Тщательно перемешай. Укрась напиток клубникой и листьями мяты. Готово!
Атланта
Ингредиенты:
• 100 мл пепси,
• 60 мл ананасового сока,
• 2-3 дольки лимона,
• лед.
Пошаговое приготовление коктейля Атланта:
Наполни бокал кубиками льда. Смешай газировку с соком и влей в емкость. Дольки лимона отлично украсят твой безалкогольный коктейль. Все очень просто и очень вкусно!
Грейпфрутовый фруточино
Ингредиенты:
• 110 мл грейпфрутового сока,
• 40 мл сахарного сиропа,
• 50 мл эспрессо,
• 60 г грейпфрута,
• пару кубиков льда.
Пошаговое приготовление коктейля Грейпфрутовый фруточино:
Наполни стакан льдом так, чтобы он заполнял его полностью. Налей сахарный сироп и сок, после чего добавь эспрессо. Аккуратно размешай коктейль. Дольку грейпфрута используй для декора. Готово!
Видишь, как легко можно сделать безалкогольный коктейль дома? Пусть лето будет ярким с этими прохладительными напитками.
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