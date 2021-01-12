Безалкогольные коктейли: ТОП-5 вкусных рецептов

Умеешь ли ты смешивать безалкогольные коктейли? Хочешь научиться? На первый взгляд кажется, что пошаговые рецепты безалкогольных коктейлей сложно воплотить в жизнь. Но на деле – все просто. Хочешь попробовать? Лови ТОП-5 рецептов вкусных безалкогольных коктейлей.

Голубая лагуна

Ингредиенты:

• 100 мл спрайта,

• 30 мл сиропа «Голубой Кюрасао»,

• 50 мл грейпфрутового сока,

• 30 мл лимонного сока,

• 2 дольки лимона,

• 2 дольки лайма,

• пару кубиков льда.

Пошаговый рецепт коктейля Голубая лагуна:

Возьми бокал и наполни его кубиками льда. Налей лимонный, а затем грейпфрутовый сок. Добавь газировку и сироп. Спрайт лучше использовать охлажденным. Так напиток будет более освежающим. Укрась приготовленный шедевр дольками лайма и лимона.

С помощью эффектного бокала и трубочки коктейль будет выглядеть эффектнее. Такую красоту можно даже запостить в Instagram.

Пина колада

Ингредиенты:

• один ананас,

• 250 мл ананасового сока,

• 250 мл кокосового молока,

• 20 г кокосовой стружки,

• кокосовая стружка для украшения,

• лед.

Пошаговое приготовление коктейля Пина колада:

Аккуратно срежь верхушку ананаса и удали всю мякоть. Полученную серединку отправь в блендер. Измельчи ее до однородной консистенции. Далее процеди мякоть через мелкое сито и разбавь ее покупным ананасовым соком. Затем добавь кокосового молока. Дно бокала из ананаса наполни кубиками льда и вливай туда коктейль. Сверху можно украсить кокосовой стружкой. Наслаждайся!

Такой безалкогольный коктейль можно подавать и в обычном бокале, но ананасовый стакан отличится оригинальностью и креативностью.

Клубничный мохито

Ингредиенты:

• 10 штук свежей клубники,

• 1 пучок мяты,

• 1 лайм,

• 500 мл спрайта,

• 50 гр тростникового сахара,

• пару кубиков льда.

Пошаговый рецепт коктейля Клубничный мохито:

Мелко нарежь 7 клубничек, остальные пригодятся на украшение. Затем измельчи мяту. На дно стакана или кувшина положи кубики льда и нарезанные клубнику с мятой. Добавь тростниковый сахар и влей газировку. Тщательно перемешай. Укрась напиток клубникой и листьями мяты. Готово!

Атланта

Ингредиенты:

• 100 мл пепси,

• 60 мл ананасового сока,

• 2-3 дольки лимона,

• лед.

Пошаговое приготовление коктейля Атланта:

Наполни бокал кубиками льда. Смешай газировку с соком и влей в емкость. Дольки лимона отлично украсят твой безалкогольный коктейль. Все очень просто и очень вкусно!

Грейпфрутовый фруточино

Ингредиенты:

• 110 мл грейпфрутового сока,

• 40 мл сахарного сиропа,

• 50 мл эспрессо,

• 60 г грейпфрута,

• пару кубиков льда.

Пошаговое приготовление коктейля Грейпфрутовый фруточино:

Наполни стакан льдом так, чтобы он заполнял его полностью. Налей сахарный сироп и сок, после чего добавь эспрессо. Аккуратно размешай коктейль. Дольку грейпфрута используй для декора. Готово!

Видишь, как легко можно сделать безалкогольный коктейль дома? Пусть лето будет ярким с этими прохладительными напитками.

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