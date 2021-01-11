Любовный гороскоп на январь 2021 для всех знаков зодиака

Какие сюрпризы на любовном фронте подготовили нам звезды в январе 2021-го? Чего ждать на старте нового года – головокружительного флирта, серьёзного чувства или легкой симпатии? Все ответы – в нашем традиционном любовном гороскопе на январь 2021 года для всех знаков зодиака

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

В январе 2021 Овнам очень повезет, ведь настоящая, большая любовь уже ждет за поворотом, стоит лишь хорошенько присмотреться и свернуть в нужном направлении! Овны по своей натуре очень нетерпеливы, и даже в отношениях хотят всего и сразу. Не надо так! Не спешите требовать чего-то от партнера, будьте деликатными, попробуйте сперва сами больше отдавать. И вот увидите, всё вернется сторицей и очень скоро! Кстати, еще один совет: не рассказывайте особо о своем новом романе коллегам. Помните, счастье любит тишину.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Тельцы заряжены на любовь. Самое время стрелять глазками направо и налево. Ваша судьба уже совсем близко, так что постарайтесь не проворонить свое счастье. Будете распыляться на всех – останетесь у разбитого корыта. Сосредоточите свое внимание на по-настоящему интересном вам человеке, сорвете джекпот! Совет Тельцам, которые состоят в отношениях: не заставляйте партнера ревновать – это может разозлить вашего любимого человека.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)

Близнецы – один из самых влюбчивых знаков зодиака. В январе 2021 года это качество достигнет апогея. Удивительно, но именно ваша влюбчивость поможет достичь карьерных успехов: романтическое настроение вдохновит на новые свершения. И их точно оценит ваше начальство! Но будьте осторожны, не каждая влюбленность стоит того, чтобы нырять в нее с головой, так как есть риск, что вы уплывете совсем не в том направлении. Будьте избирательны, но не ограничивайте себя – свиданий много не бывает!

РАК (22 июня-22 июля)

В январе 2021 Ракам можно позавидовать, ведь поклонников будет уйма! Подготовьтесь заранее к сотням лайков на ваших страничках в социальных сетях и к повышенному вниманию со стороны противоположного пола, куда бы вы не пошли. Будьте готовы к судьбоносной встрече, которая случится где-то в середине весны. У вас есть все шансы уже летом отправиться в путешествие с вашим избранником. А, как всем известно, совместный отдых помогает расставить все точки над «і».

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)

Львам стоит больше слушать свое сердце, ведь именно оно и приведет вас к нужному человеку. Не слушайте окружающих людей, они будут только путать вас из-за своей зависти! Слушайте себя, доверяйте инстинктам и соглашайтесь на свидание, только если вас действительно тянет к этому человеку. Тогда всё будет как в сказке с хорошим концом!

ДЕВЫ (23 августа-23 сентября)

Девы настолько хорошо выглядят, что поклонники просто ходят табуном за ними. От вас невозможно оторвать глаз! Но не стоит задирать нос: так вы очень рискуете остаться одни «на палубе». А одиночество вам вообще не к лицу. Так что в январе 2021 ловите волну, кайфуйте от себя, но при этом не теряйте землю под ногами – сохраняйте баланс во всем.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Вы совершенно не умеете воспринимать критику, и в январе это может сыграть с вами злую шутку. Не обращайте внимания на критику, учитесь отделять адекватные советы от завистливых комментариев. Помните, что вы – очаровательны, и если кто-то из вашего окружения считает, что вам не к лицу красная помада, не стоит сразу бежать и стирать ее. Главное – это как вы сами себя чувствуете. Будьте королевой, и король не заставит себя ждать!

СКОРПИОНЫ (24 октября – 21 ноября)

В январе 2021 вы будете активны как никогда! Все вопросы решатся, как по мановению волшебной палочки. Прошлый год был достаточно сложным, но вы справились и заслужили награду: успех во всем. Не бойтесь рисковать – это оценят и на работе, и в личной жизни. Предложите сами симпатичному вам человеку сходить куда-то вместе, и вот увидите – риск оправдает все ваши ожидания и даже немного больше!

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Ох и Стрельцы! Вы, судя по всему, захотите примерить роль амура и будете пускать свои стрелы налево и направо. А главное – все прямо в цель: поклонники будут преследовать вас по пятам! Но будьте осторожны: не разбейте слишком много сердец, ведь жизнь тот еще бумеранг. Не флиртуйте направо и налево, это лишнее. Достаточно одной удачной улыбки нужному человеку и в вашем будущем наметятся очень важные перемены. Давайте начистоту: уже присмотрели большую двуспальную кровать?

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Все, что Козероги не успели сделать в 2020, они будут стараться закончить в январе 2021. Притормозите! Вспомните о «поспешите – людей насмешите» и немного сбавьте темп. Вы точно всё успеете, просто всему свое время, и не нужно пытаться его обогнать! Главное: больше веры и уверенности в своих силах.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 18 февраля)

Не стоит тратить свое время на людей, которые вас раздражают. Не бойтесь отказывать тем, с кем вам некомфортно проводить время. Самое время научится говорить «нет». Вот увидите, у вас внезапно появится масса свободного времени на себя и на свою жизнь, если перестанете бросаться на каждый зов. А вместе со свободным временем придут и новые предложения, как его с толком провести.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)

Рыбы, мы точно знаем, чего вы хотите – любви большой и чистой! Так вот, хорошая новость: в 2021 году у вас будет ее сполна! Главное, включить «чуйку» в январе и на сто процентов довериться своему сердцу – оно подскажет, в каком направлении вас ждет истинное чувство и новая история любви. Не бойтесь нырять в омут с головой, если ощутите, что это – именно ваше. Риск оправдан!

Фото: IStock

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