С Рождеством: поздравления в стихах на православное Рождество

Поздравления с Рождеством в стихах всегда в тренде! Их отправка в мессенджерах не займет много времени, а получатели – родные, друзья и коллеги – будут рады твоему вниманию. Лучшие стихи на православное Рождество для поздравлений – далее в материале

Что нельзя делать на Рождество Христово

Поздравления с Рождеством в стихах

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.



***

Волшебством окутана снова земля,

С Рождеством поздравляю сегодня тебя!

И в жизни желаю встретить лишь красоту,

Счастье, радость, успех и людей доброту!А мечты, что таишь от друзей и родных,

Исполняются пусть в этот праздничный миг,

Ведь важнее на свете нет торжества!

Пусть тебя охраняет звезда Рождества!

***

Рождество — это время чудес,

Рождество — это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко. Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых. *** Давным-давно, в седые годы,

Когда нас не было с тобой,

В морях темнее были воды,

И небо выше над землёй. Сказал пророк Исая людям:

Грехи чтоб наши искупить,

Спасенье, люди, скоро будет!

Мария мальчика родит. Христос родится, сын он Божий,

Грехи возьмёт все на себя.

Он нас научит и поможет,

И чище станем ты и я. С тех пор, в холодный день январский

Мы отмечаем Рождество.

Надежда есть на Божье царство.

И я желаю вам того, Чтоб в доме был уют и счастье,

В душе ― чтоб радость и покой,

Чтоб Бог хранил от всех напастей,

Идти за верною звездой. Любви сердечной, без печалей,

Успех пусть пОд руку ведёт,

Чтоб люди добрые встречались,

И смело двигаться вперёд!