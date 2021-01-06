С Рождеством: поздравления в стихах на православное Рождество

С Рождеством: поздравления в стихах
Поздравления с Рождеством в стихах всегда в тренде! Их отправка в мессенджерах не займет много времени, а получатели – родные, друзья и коллеги – будут рады твоему вниманию. Лучшие стихи на православное Рождество для поздравлений – далее в материале
Что нельзя делать на Рождество Христово
Поздравления с Рождеством в стихах
***
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
***
С Рождеством поздравляю сегодня тебя!
И в жизни желаю встретить лишь красоту,
Счастье, радость, успех и людей доброту!А мечты, что таишь от друзей и родных,
Исполняются пусть в этот праздничный миг,
Ведь важнее на свете нет торжества!
Пусть тебя охраняет звезда Рождества!
Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.
***
Давным-давно, в седые годы,
Когда нас не было с тобой,
В морях темнее были воды,
И небо выше над землёй.
Сказал пророк Исая людям:
Грехи чтоб наши искупить,
Спасенье, люди, скоро будет!
Мария мальчика родит.
Христос родится, сын он Божий,
Грехи возьмёт все на себя.
Он нас научит и поможет,
И чище станем ты и я.
С тех пор, в холодный день январский
Мы отмечаем Рождество.
Надежда есть на Божье царство.
И я желаю вам того,
Чтоб в доме был уют и счастье,
В душе ― чтоб радость и покой,
Чтоб Бог хранил от всех напастей,
Идти за верною звездой.
Любви сердечной, без печалей,
Успех пусть пОд руку ведёт,
Чтоб люди добрые встречались,
И смело двигаться вперёд!
***
Казалось бы, она так далека…
Год пролетел, и вот хочу я снова
Поздравить с Рождеством в стихах тебя!Желаю я, чтоб никогда на свете,
Не разбивались навсегда мечты.
Пусть пенье птиц встречает на рассвете,
Ну а в душе цветут всегда цветы!Не бойся ты Рождественской метели,
Нам не нужна на праздник тишина.
Для счастья пусть открыты твои двери,
И рядом будут близкие всегда!
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
Фото: IStock
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