Жюльен с курицей и шампиньонами: рецепт приготовления пошагово
Жюльен с курицей и грибами – это очень вкусное блюдо французской кухни. Оно готовится небольшими порциями и подается как горячая закуска к праздничному столу. Но зачем ждать особенных дат, если эту вкуснятину можно приготовить сегодня вечером. Тем более, что рецепт жюльена с грибами и курицей очень прост. Предлагаем тебе побаловать близких вкусной сезонной закуской. Уверены, он понравится всем!
Жюльен с курицей и шампиньонами: пошаговый рецепт
Тебе понадобится:
шампиньоны – 500 г
филе куриное – 500 г
твердый сыр – 250 г
перец, соль, молотый мускатный орех – по вкусу
мука – 2 ст. л.
лук – 1 шт.
сливки 10-20% – 500 мл
Приступаем к приготовлению!
На раскаленную сковороду высыпь муку и, постоянно перемешивая, слегка обжарь ее. Влей к муке сливки, продолжая деревянной лопаткой помешивать соус. Доведи до кипения и следи, чтобы не появились комочки.
Мелко порежь луковицу среднего размера и обжарь ее на подсолнечном масле. Добавь нарезанные соломкой грибы. Когда полностью испарится вся жидкость, отправь в сковороду порезанное кубиками куриное филе, залей всё сливочным соусом, добавь специи и, помешивая, притуши.
Выложи курицу с луком и грибами в глубокую форму, посыпь тертым сыром и поставь в духовку при температуре 180°С на 30 минут.
Наш жюльен готов! Приятного аппетита!
Фото – iStock.com
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