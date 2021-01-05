Выходные в январе 2021: будут ли дополнительные выходные?

Сколько дней будем отдыхать в январе 2021 в Украине? Традиционно первый месяц года побалует выходными днями. Ведь 7 января отмечается Рождество! А это издавна официальный государственный праздник. Так сколько выходных в январе? Будут ли отработки? Узнай подробности в материале.

Выходные дни в январе 2021

Когда отдыхать:

2 и 3 января – в субботу и воскресенье,

6 января – сокращенный рабочий день, Сочельник.

7-10 января – с четверга по воскресенье включительно – выходные дни.

Но одна отработка все же будет – 16 января. Эта суббота будет рабочей. Ведь 8 января все отдыхали.

23-24 января – суббота и воскресенье – выходные дни.

30 и 31 января – суббота и воскресенье – выходные дни.

Для многих январь может стать месяцем вынужденного отдыха. Ведь с 8 по 24 число в Украине Правительство ввело усиленный карантин. Официально будут закрыты заведения питания (на вынос), салоны красоты, кинотеатры, магазины, спортзалы. Будут работать только аптеки, продуктовые магазины, больницы, почтовые операторы и гостиницы.

Будьте здоровы и берегите себя!

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