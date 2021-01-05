Каждая девочка хоть раз в жизни гадала на суженого. Кто-то в лагере с подругами выстраивал зеркала или раскладывал любовные пасьянсы, кто-то, оставшись дома, устраивал мистические «спиритические» сеансы… Но ни для кого не секрет, что наиболее правдивые результаты ворожбы можно получить во время рождественских каникул: с Сочельника до Крещения. Мы выбрали несколько самых интересных и простых способов гадания, которые предскажут твое будущее!

Гадание на волосах

Ровно в полночь возьми небольшую глиняную миску, налей в нее воду и добавь по щепотке золы, сахара и соли. Затем брось в воду две волосинки: свою и любимого человека, и оставь до утра. Если назавтра ты обнаружишь волосы переплетенными между собой — вас ждет совместное счастье, а если волосинки на расстоянии — это к разлуке.

Что нельзя делать на Рождество Христово

С иголочки

Вечером 6го января зажги свечку (любую, только не церковную) и возьми две швейные иглы. Со стороны ушка смажь иглы воском и острием вниз опусти их одновременно в чашку с чистой водой. Внимательно следи за движением иголок:

– иголки быстро и прямо пошли на дно – твое желание быстро исполнится

– иголки столкнулись – к замужеству

– легли на дно друг на друга – к любви

– упали острием одна напротив другой – к ревности и появлении соперницы

– разошлись на дне – к разлуке или неудаче

Если же вдруг во время гадания ты уколешь одной из игл палец – это к признанию в любви, так что наперсток не надевай 🙂

На замужество

Это гадания для нескольких девушек. Отрежьте с подругами нити одинаковой длины и одновременно их подожгите. Чья нитка сгорит быстрее других, та девушка раньше всех выйдет замуж! Если же нитка тут же потухнет или сгорит только до половины, то этом году свадьбы не будет.

Что будет?

Такое гадание может предсказать, какие события тебя ждут в грядущем году! Возьми три вещи: головной убор, кусок хлеба и кусок дерева и положи их в пустой чистый горшок. Потом, закрыв глаза, подойди к горшку и возьми первое, что попадется. Если это головной убор — быть скорой свадьбе, хлеб знаменует год одиночества, а кусок дерева — болезнь. Такие себе варианты, правда? Так что хорошо подумай, стоит ли связываться с этим гаданием!

На желание

Это гадание, пожалуй, самое легкое! Загадай желание и позови свою кошку: если она переступит порог комнаты левой лапой, желание сбудется. Если правой – не судьба! Больше трех раз за вечер дергать кошку не советуем 🙂

Туфелька

Выйди из дому, сними туфлю с левой ноги и через плечо брось ее вперед носком. Куда носок повернется, оттуда и нужно ждать сватов. Если же носок смотрит на тебя, то в следующем году свадьбы ждать не стоит.

Кораблик

На кусочках бумаги напиши названия событий, например, «путешествие», «свадьба», «повышение зарплаты» и т.д. или желания, и аккуратно приклей их по периметру тазика с внутренней стороны. Налей в таз воды, чтобы она почти доходила до бумажек. Возьми пустую скорлупку от грецкого ореха, внутрь ее поставь маленький огарок свечи и подожги его. Подтолкни «кораблик» к середине таза, и наблюдай к какому «берегу» его прибьет. Но сбудется только то желание, бумажка которого загорится от пламени свечи!

Маятник

На длинную нитку закрепи тонкую иглу таким образом, чтобы получился маятник. Положи на стол монету (в идеале – серебряную!) и, взяв кончик нити двумя пальцами, направь острие иглы в ее центр. Теперь задай вслух волнующий тебя вопрос: если маятник останется неподвижным, значит, ответа пока нет. Если игла начнет качаться в продольном направлении (вперед-назад), желание сбудется, если в поперечном (влево-вправо) – не сбудется!

Полотенце

Повесьте на ночь полотенце за окно, приговаривая при этом: «суженый, ряженый, приди ко мне и вытрись». Если утром полотенце окажется мокрым, то скоро вы найдете свою «половинку». Сухое полотенце свидетельствует о том, что все останется по-старому, без изменений.

Верить в гадания или нет – право твое! Однако ворожить вместе с подругами однозначно весело, и даже если результаты придутся не по вкусу, вряд ли вы сильно расстроитесь! Зато если гадания посулят невиданную любовь и бесконечное счастье, то почему бы и не поверить в них, правда? Главное, не забывать, что наша судьба – в наших руках, и мы можем все сами изменить в один момент, нужно только захотеть!

Фото: IStock