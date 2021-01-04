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С Рождеством: поздравления в стихах

С Рождеством: поздравления в стихах на православное Рождество

Поздравления с Рождеством в стихах всегда в тренде! Их отправка в мессенджерах не займет много времени, а получатели – родные, друзья и коллеги – будут рады твоему вниманию. Лучшие стихи на православное Рождество для поздравлений – далее в материале

Что нельзя делать на Рождество Христово

Поздравления с Рождеством в стихах

***

Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.

***

Волшебством окутана снова земля,
С Рождеством поздравляю сегодня тебя!
И в жизни желаю встретить лишь красоту,
Счастье, радость, успех и людей доброту!А мечты, что таишь от друзей и родных,
Исполняются пусть в этот праздничный миг,
Ведь важнее на свете нет торжества!
Пусть тебя охраняет звезда Рождества!
С Рождеством: поздравления в стихах на православное Рождество
***

Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.

***

Давным-давно, в седые годы,
Когда нас не было с тобой,
В морях темнее были воды,
И небо выше над землёй.

Сказал пророк Исая людям:
Грехи чтоб наши искупить,
Спасенье, люди, скоро будет!
Мария мальчика родит.

Христос родится, сын он Божий,
Грехи возьмёт все на себя.
Он нас научит и поможет,
И чище станем ты и я.

С тех пор, в холодный день январский
Мы отмечаем Рождество.
Надежда есть на Божье царство.
И я желаю вам того,

Чтоб в доме был уют и счастье,
В душе ― чтоб радость и покой,
Чтоб Бог хранил от всех напастей,
Идти за верною звездой.

Любви сердечной, без печалей,
Успех пусть пОд руку ведёт,
Чтоб люди добрые встречались,
И смело двигаться вперёд!

С Рождеством: поздравления в стихах на православное Рождество

***

Зажглась звезда Рождения Христова,
Казалось бы, она так далека…
Год пролетел, и вот хочу я снова
Поздравить с Рождеством в стихах тебя!Желаю я, чтоб никогда на свете,
Не разбивались навсегда мечты.
Пусть пенье птиц встречает на рассвете,
Ну а в душе цветут всегда цветы!Не бойся ты Рождественской метели,
Нам не нужна на праздник тишина.
Для счастья пусть открыты твои двери,
И рядом будут близкие всегда!
***

В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни
Оградят Вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!

Фото: IStock

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