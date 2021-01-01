Поздравления с Новым годом в прозе – один из лучших способов порадовать родных, друзей и коллег. Ведь в процессе их подготовки можно дать волю фантазии! Мы уже справились! Красивые, оригинальные и душевные поздравления с Новым годом в прозе – далее в материале. Выбирай и отправляй!

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Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!



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Поздравляем Вас с наступающим новогодним праздником, желаем семейного благополучия, достатка и процветания, гармонии в отношениях, профессионального роста и успехов во всех начинаниях!



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Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

С Новым годом! Пусть впереди ждёт много радостных моментов, плодотворных дней, гениальных идей, значительных успехов, приятных встреч и добрых сюрпризов. Желаю здоровья и любви!

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Вот и подходит к концу это год. Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не будем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удачным, всё сложится как надо. В новом году желаю исполнения задуманных планов, чудесного решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году!



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Много счастливых моментов вам, много удач и побед! Чтобы всё искрилось, блистало и вдохновляло. Снега, елок, волшебства и, конечно же, тепла. С Новым годом!

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Приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — Новый год! Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись в этом году. Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год уходя, заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками. Мира вам и душевной гармонии в Новом году!

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