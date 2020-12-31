Не знаете, какие горячие блюда на Новый год приготовить? Мы подскажем! Узнайте рецепты пяти ароматных вкусных блюд, которые понравятся вашим гостям. Пошаговые рецепты горячих блюд для новогоднего меню 2021 уже расписаны в этом материале. Начнем?

Топ-5 горячих блюд к Новому году

Куриные голени в медовом соусе

Ингредиенты

1 кг куриных ножек,

100 гр жидкого меда,

зубчик чеснока,

2 столовые ложки лимонного сока,

150 гр соевого соуса,

ложка зернистой горчицы.

Промойте куриные ножки и срежьте лишний жир. В отдельную тарелку добавьте мед, лимонный сок, горчицу и раздавленный чеснок. Дайте соусу постоять 5 минут. Залейте куриные голени соусом, перемешайте и оставьте мариноваться на 2 часа.

Разогрейте духовку на 180 градусов, выложите мясо и залейте остатками соуса. Запекайте в течение 40 минут.

Все, ароматные куриные голени можно подавать к столу!

Теплый салат с тыквой

Ингредиенты

300 гр тыквы,

200 гр ветчины,

100 гр рукколы,

150 гр пармезана,

50 гр очищенных семян тыквы,

перец, морская соль, кориандр по вкусу,

3 столовые ложки бальзамического уксуса.

Порежьте тыкву и пармезан на небольшие кусочки. Измельчите чеснок. Промойте рукколу. Поджарьте семена тыквы на сухой сковороде. Смешайте в тарелке перец, соль, чеснок, кориандр и бальзамический уксус и добавьте туда сырую тыкву. Хорошо перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте тыкву в маринаде в течение 25 минут до золотистого цвета.

Добавьте в тарелку подушку из рукколы, положите пармезан и ветчину. Добавьте кусочки теплой запеченной тыквы. Слегка встряхните тарелку и добавьте немного соуса-маринада. Украсьте жаренымы тыквенными семечками. Приятного аппетита!

Стейки из свинины

600 гр свинины (с лопатки, бедра, шеи),

50 гр растительного масла,

соль и перец по вкусу,

Очистите мясо от пленок и лишнего жира. Порежьте на стейки и обжарьте на очень горячей сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки, периодически его переворачивая.

Разогрейте духовку до 180 градусов, сбрызните противень оливковым маслом и пропеките уже полуготовое мясо 10 минут. Готово!

Шашлычки из курицы и овощей

Ингредиенты

250 гр куриного филе,

100 гр шампиньонов,

5 помидоров черри,

длинные шпажки,

соль и перец по вкусу.

Помойте куриное филе, очистите от пленок и порежьте кубиками среднего размера. Поперчите и посолите, хорошо перемешайте. Поджарьте курицу 5 минут на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Помойте шампиньоны и порежьте кусочками среднего размера. Помойте помидоры и разрежьте пополам.

Возьмите шпажки и нанизывайте курицу, помидоры и шампиньоны по очереди. Готовые шашлычки прожарьте на сковородке с подсолнечным или сливочным маслом на протяжение 15 минут. А при желании запеките в духовке, разогретой на 150 гр в течение 5 минут.

Готовые шашлычки перед подачей можно сбрызнуть лимонным соком и притрусить измельченной зеленью.

Котлеты по-киевски

Ингредиенты

4 куриные грудки,

50 гр масла,

2 яйца,

200 гр панировочных сухарей,

200 гр нарезанной зелени (петрушка, укроп, кинза по желанию)

200 гр муки.

Куриные грудки очистите от пленок и ненужного жира. Разрежьте вдоль на две или три плоские части, в зависимости от величины куска. Слегка отбейте мясо. Поперчите и посолите.

Возьмите теплое масло, добавьте измельченную зелень и смешайте. Сформируйте небольшие шарики.

Возьмите одну мясную заготовку, положите шарик масла с зеленью и сверните рулетик, завернув края внутрь, чтобы масло не вытекло.

Взбейте яйца и подготовьте муку и сухари для обвалки. Заготовку котлетки обмокните в яйца, затем в муку и в финале – в панировочные сухари. Когда все заготовки будут готовы, оставьте их в морозилке 15 минут.

Подготовьте фритюр (кипящее подсолнечное масло должно покрывать котлетки) и прожарьте блюдо в течение 10 минут. Чтобы котлетки не были сырыми внутри, протушите их в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 10-15 минут. Готово!

Хорошего и вкусного застолья!

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