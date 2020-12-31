Что приготовить на Новый год 2021? Горячее
Не знаете, какие горячие блюда на Новый год приготовить? Мы подскажем! Узнайте рецепты пяти ароматных вкусных блюд, которые понравятся вашим гостям. Пошаговые рецепты горячих блюд для новогоднего меню 2021 уже расписаны в этом материале. Начнем?
Топ-5 горячих блюд к Новому году
Куриные голени в медовом соусе
Ингредиенты
1 кг куриных ножек,
100 гр жидкого меда,
зубчик чеснока,
2 столовые ложки лимонного сока,
150 гр соевого соуса,
ложка зернистой горчицы.
Промойте куриные ножки и срежьте лишний жир. В отдельную тарелку добавьте мед, лимонный сок, горчицу и раздавленный чеснок. Дайте соусу постоять 5 минут. Залейте куриные голени соусом, перемешайте и оставьте мариноваться на 2 часа.
Разогрейте духовку на 180 градусов, выложите мясо и залейте остатками соуса. Запекайте в течение 40 минут.
Все, ароматные куриные голени можно подавать к столу!
Теплый салат с тыквой
Ингредиенты
300 гр тыквы,
200 гр ветчины,
100 гр рукколы,
150 гр пармезана,
50 гр очищенных семян тыквы,
перец, морская соль, кориандр по вкусу,
3 столовые ложки бальзамического уксуса.
Порежьте тыкву и пармезан на небольшие кусочки. Измельчите чеснок. Промойте рукколу. Поджарьте семена тыквы на сухой сковороде. Смешайте в тарелке перец, соль, чеснок, кориандр и бальзамический уксус и добавьте туда сырую тыкву. Хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте тыкву в маринаде в течение 25 минут до золотистого цвета.
Добавьте в тарелку подушку из рукколы, положите пармезан и ветчину. Добавьте кусочки теплой запеченной тыквы. Слегка встряхните тарелку и добавьте немного соуса-маринада. Украсьте жаренымы тыквенными семечками. Приятного аппетита!
Стейки из свинины
600 гр свинины (с лопатки, бедра, шеи),
50 гр растительного масла,
соль и перец по вкусу,
Очистите мясо от пленок и лишнего жира. Порежьте на стейки и обжарьте на очень горячей сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки, периодически его переворачивая.
Разогрейте духовку до 180 градусов, сбрызните противень оливковым маслом и пропеките уже полуготовое мясо 10 минут. Готово!
Шашлычки из курицы и овощей
Ингредиенты
250 гр куриного филе,
100 гр шампиньонов,
5 помидоров черри,
длинные шпажки,
соль и перец по вкусу.
Помойте куриное филе, очистите от пленок и порежьте кубиками среднего размера. Поперчите и посолите, хорошо перемешайте. Поджарьте курицу 5 минут на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла. Помойте шампиньоны и порежьте кусочками среднего размера. Помойте помидоры и разрежьте пополам.
Возьмите шпажки и нанизывайте курицу, помидоры и шампиньоны по очереди. Готовые шашлычки прожарьте на сковородке с подсолнечным или сливочным маслом на протяжение 15 минут. А при желании запеките в духовке, разогретой на 150 гр в течение 5 минут.
Готовые шашлычки перед подачей можно сбрызнуть лимонным соком и притрусить измельченной зеленью.
Котлеты по-киевски
Ингредиенты
4 куриные грудки,
50 гр масла,
2 яйца,
200 гр панировочных сухарей,
200 гр нарезанной зелени (петрушка, укроп, кинза по желанию)
200 гр муки.
Куриные грудки очистите от пленок и ненужного жира. Разрежьте вдоль на две или три плоские части, в зависимости от величины куска. Слегка отбейте мясо. Поперчите и посолите.
Возьмите теплое масло, добавьте измельченную зелень и смешайте. Сформируйте небольшие шарики.
Возьмите одну мясную заготовку, положите шарик масла с зеленью и сверните рулетик, завернув края внутрь, чтобы масло не вытекло.
Взбейте яйца и подготовьте муку и сухари для обвалки. Заготовку котлетки обмокните в яйца, затем в муку и в финале – в панировочные сухари. Когда все заготовки будут готовы, оставьте их в морозилке 15 минут.
Подготовьте фритюр (кипящее подсолнечное масло должно покрывать котлетки) и прожарьте блюдо в течение 10 минут. Чтобы котлетки не были сырыми внутри, протушите их в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 10-15 минут. Готово!
Хорошего и вкусного застолья!
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