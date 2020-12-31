Салат «Селедка под шубой» – традиционный неотъемлемый атрибут новогоднего стола. Вот только его рецепт знает не каждая хозяйка. Что ж, пришло время учиться. Записывай классический рецепт «Шубы».

Салат «Шуба»: ингредиенты

селедка малосольная – 1 шт.

лук репчатый – 1-2 шт.

картофель – 1 шт.

морковь – 3 шт.

яйца – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

свекла – 1 шт.

майонез – по вкусу

Готовим салат «Шуба» пошагово:

Морковку, картошку и свеклу отвари. Следи, чтобы они не разварились и не стали чересчур мягкими.

Яйца свари вкрутую, остуди в холодной воде и очисть от скорлупы.

Почисть яблоки, удали из них сердцевину с семечками.

На средней терке натри яйца, овощи и яблоки. Не смешивай ингредиенты, сложи каждый в отдельную посудину. При желании, можешь не натирать овощи на терке, а порезать маленькими кубиками. Это уж как кому вкуснее!

Лук очисти и мелко нарежь. Выбирай сладкий, в идеале – белый салатный.

Рецепт тартара с лососем

Теперь самое сложное: время разделывать селедку.

Аккуратно отрежь голову и хвост, удали плавники. Вынь из рыбы все внутренности и раздели её на две филешки.

Теперь нужно убрать все кости. Чтобы избавиться даже от самых тонких, воспользуйся пинцетом. Правда, потом его придется тщательно помыть – запах сельди очень цепкий.

Порежь селедку на мелкие кубики. Переходим к главному – выкладываем слои!

Выбери посудину, в которой ты планируешь подавать салат на стол. Это может быть большая салатница, а могут быть отдельные розеточки для каждого гостя.

На дно выложи сельдь, укрой ее луком, сверху положи слой картофеля.

Картофель смажь тонким слоем майонеза. Только не переусердствуй!

Поверх майонеза положи морковку, а на неё – яйца.

Следующий слой – это яблоко. Аккуратно посыпь им яйцо, и сверху все покрой тертой (или нарезанной) свеклой.

Теперь «финалим»: покрываем наш салат майонезом. «Сельдь под шубой» готова!

Рецепт чизкейка с желе без выпечки

Перед подачей дайте этому салату немного настояться, он станет намного вкуснее. Советуем на несколько часов поместить его в холодильник. Приятного аппетита!

Фото – iStock