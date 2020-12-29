Новогодние гадания 2021: оригинальные способы



Веришь в новогодние гадания? Хочешь узнать, что готовит для тебя год Белого Металлического Быка? Даже если ты прочла уже гороскоп на 2021 год, есть возможность узнать о будущем немного больше. Конечно, речь о новогодних гаданиях. Мы подобрали для тебя топ-5 интересных способов гаданий на Новый год. Скорей добавляй страницу в закладки, чтобы их не потерять.

Новогодние гадания: по пузырькам

Под бой курантов не торопись сразу выпить шампанское, оно может предсказать твою судьбу. Обрати внимание на пузырьки в бокале. Если они образуют несколько переплетающихся линий – тебя появится много поклонников. Если получилась ровная линия из крупных пузырьков – это к деньгам. Если много одинаковых линий, идущих друг за другом – к новым знакомствам. Если линии поднимаются с разной скоростью – ожидай важные перемены в следующем году. Пузырьки бьются о бокал и не поднимаются вверх – плохой знак, постарайся не ссориться с близкими людьми.

Новогодние гадания: на рисе



Как гадать на Новый год на рисе? Очень просто. Возьми в левую руку немного риса и мысленно загадай желание. Высыпь на стол и посчитай количество зерен. Если четное число – ответ «да», нечетное – «нет».

Новогодние гадания: с кольцом

Чтобы узнать, через сколько лет ты выйдешь замуж, привяжи золотое колечко на волосок и аккуратно опусти в пустой стакан. А теперь слушай! Сколько будет ударов кольца об стакан – столько лет и придется просидеть в ожидании своего принца.

Новогодние гадания: по телефону

Гадать можно и с помощью гаджетов. Достаточно вооружиться смартфоном! Глядя на телефон, произнеси вслух желание и жди первого звонка. Если позвонит мужчина – желание исполнится, женщина – нет.

Новогодние гадания: на мужа

А это гадание поможет определить, кем будет работать твой будущий муж. Заранее выбери предметы, символизирующие разные профессии, а после попроси подругу завязать тебе глаза и хорошенько перемешать вещи. То, что первым попадется тебе в руки, и расскажет про профессию твоего суженого.

Фото IStock

Читай также:

Рецепт «Оливье»: пошаговое приготовление

Поздравления с Новым годом в картинках: самые оригинальные открытки