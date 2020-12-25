С Католическим Рождеством: поздравления в стихах
Уже знаешь, сколько будем отдыхать на Католическое Рождество? Тогда пришло время задуматься о том, как поздравить семью и друзей! Один из самых простых вариантов – стихи на Католическое Рождество. Отправить пару строчек в смс не займет много времени, а близкие будут тронуты твоим вниманием. В этом материале мы собрали лучшие поздравления в стихах с католическим Рождеством 2020. Выбирай понравившиеся и отправляй всем близким!
На небе светит ясная зоря,
Сегодня католическая ночь рождения Христа,
Всех поздравляю с праздником святым,
Желаю радости и близким и родным.
Пусть принесет вам Рождество здоровья, мир,
И будет ярким, пышным ныне пир,
И в душах пусть поселиться добро,
И свет любви, сердечное тепло.
***
В чудный вечер Католического Рождества,
Желаем вам во всём успеха и добра,
Пусть вьюга зимняя выметет все невзгоды,
Пусть будет светлою жизни дорога.
Пусть в адрес ваш звучат всегда,
Самые искренние и нежные слова,
Пусть непременно станет явью мечта,
В светлый праздник Рождества.
***
Католический весь мир
Декабря с нетерпением ждет:
На календарь ты взгляни:
Рождество, Рождество грядет!
Это целого года веселье,
Прочитаем мы поздравление.
После праздников будни придут,
Всех дела, разумеется, ждут,
Только все это будет потом…
А пока — с Рождеством, с Рождеством!
Мы хотим от души пожелать —
Пусть на мир снизойдет благодать!
***
Конец декабря, Рождество,
Юлианский так календарь гласит,
Вот и наступило торжество,
Праздник путь злу преградит.
Поздравляю тебя я, сегодня,
Передаю семье всей привет,
В атмосфере новогодней,
Верований встречаю рассвет.
***
Поздравления примите
В светлый праздник Рождества.
Своим близким подарите
Море света и тепла.
Отдавая, мы однажды
Все получим во сто крат.
Пусть же счастлив будет каждый
И на милости богат!
Фото: IStock
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