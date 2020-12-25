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Католическое Рождество 2020 в Украине: что нельзя делать

католическое рождество

Католическое Рождество в Украине уже имеет статус официального праздника. П’ятниця, 25 декабря, –  выходной, и у католиков будет достаточно времени, чтобы в кругу семьи подготовиться к одному из самых главных религиозных праздников года – Рождеству!

Рождество – это, собственно, рождение Иисуса Христа. По преданию, Дева Мария и ее муж Иосиф вымолили себе ребенка. И случилось чудо непорочного зачатия. Вскоре яркая Вифлеемская звезда зажглась на небе и своими лучами оповестила, что мир обрел Спасителя человечества. Именно с этого момента началась новая эра летоисчисления – «от рождества Христова».

Что запрещено делать на католическое Рождество?

Чтобы не привлечь к семье несчастья и хвори, католики стараются:

  • не работать по дому. Они не выносят мусор, не шьют, не гладят, не вышивают, ничего не чинят по дому.
  • не надевают черную или старую одежду. Ведь она может притянуть бедность.
  • не ругаются. Ведь этот день нельзя осквернять.
  • не убирают еду со стола до наступления Рождества.
  • гадание считается страшным грехом. Поэтому оно тоже запрещено.
  • не отказывают в милостыне. Ведь Бог проверяет твое сердце на доброту и отзывчивость.

что нельзя делать на католическое рождество

Теперь ты полностью подготовлен (-а) к празднованию Католического Рождества в Украине. И еще есть время придумать, как украсить квартиру и сервировать стол. Пусть твое Рождество будет запоминающимся и по-семейному теплым и радостным.

Фото – IStock

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