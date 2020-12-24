Зарабатывать в подростковом возрасте? Это реально! Подробности на онлайн-конференции Zavtra

26 декабря на онлайн-конференции Zavtra 18 тинейджеров-лидеров расскажут о новых инструментах финансовой грамотности, способах зарабатывать на хобби и лидерских навыках, необходимых для успеха.

Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ вместе с дайджестом деловой женщины WoMo и деловым онлайн-медиа delo.ua проводит конференцию Zavtra для тинейджеров, которые хотят зарабатывать со школьного возраста и создавать свои проекты в юном возрасте; их родителей, желающих воспитать лидера и заговорить с подростком на одном языке; владельцев бизнеса и маркетологов, желающих узнать, что помогает сегодня продавать продукт поколению Z и как нанимать, удерживать и стимулировать вовлеченность сотрудников поколения Z.

В этом году среди спикеров: рекордсмен Национального реестра рекордов Украины Андрей Куделя, основательница проекта для подростков People. Hack your future Диана Кравченко, создательница бренда одежды Mitchell Clothing Злата Митчелл, украинский лидер студенческого самоуправления в США Соня Рашкован и еще 10+ успешных и талантливых подростков, которые создают будущее!

Участники узнают:

как тинейджеру зарабатывать деньги еще в школе;

о банковских инструментах для поколения Z;

какие навыки помогут подростку стать лидером;

как составить бизнес-план заработка на хобби;

что такое маркетинг для поколения Z.

В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними.