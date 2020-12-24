Уже знаешь, сколько будем отдыхать на Католическое Рождество? Тогда пришло время задуматься о том, как поздравить семью и друзей! Один из самых простых вариантов – стихи на Католическое Рождество. Отправить пару строчек в смс не займет много времени, а близкие будут тронуты твоим вниманием. В этом материале мы собрали лучшие поздравления в стихах с католическим Рождеством 2020. Выбирай понравившиеся и отправляй всем близким!

На небе светит ясная зоря,

Сегодня католическая ночь рождения Христа,

Всех поздравляю с праздником святым,

Желаю радости и близким и родным.

Пусть принесет вам Рождество здоровья, мир,

И будет ярким, пышным ныне пир,

И в душах пусть поселиться добро,

И свет любви, сердечное тепло.

***

В чудный вечер Католического Рождества,

Желаем вам во всём успеха и добра,

Пусть вьюга зимняя выметет все невзгоды,

Пусть будет светлою жизни дорога.

Пусть в адрес ваш звучат всегда,

Самые искренние и нежные слова,

Пусть непременно станет явью мечта,

В светлый праздник Рождества.

***

Католический весь мир

Декабря с нетерпением ждет:

На календарь ты взгляни:

Рождество, Рождество грядет!

Это целого года веселье,

Прочитаем мы поздравление.

После праздников будни придут,

Всех дела, разумеется, ждут,

Только все это будет потом…

А пока — с Рождеством, с Рождеством!

Мы хотим от души пожелать —

Пусть на мир снизойдет благодать!

***

Конец декабря, Рождество,

Юлианский так календарь гласит,

Вот и наступило торжество,

Праздник путь злу преградит.

Поздравляю тебя я, сегодня,

Передаю семье всей привет,

В атмосфере новогодней,

Верований встречаю рассвет.

***

Поздравления примите

В светлый праздник Рождества.

Своим близким подарите

Море света и тепла.

Отдавая, мы однажды

Все получим во сто крат.

Пусть же счастлив будет каждый

И на милости богат!

Фото: IStock

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