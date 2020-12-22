как украсить квартиру на новый год 2021

Новый год – один из самых красивых зимних праздников. Именно в это время хочется больше поверить в чудо. А помогает в этом особая атмосфера в квартире или доме, которую вы создаете своими руками. Ищешь идеи, как украсить свой любимый дом к Новому году 2021? У Нового канала есть несколько советов.

Какие цвета лучше использовать для украшения квартиры к Новому году 2021

Поскольку 2021 – это год Белого Металлического Быка, следует избегать красного цвета в интерьере и украшениях. Ведь он в природе раздражает большое животное, а в новом году вам этого не надо. Среди цветов лучше выбирать серебряный, желтый, коричневый и натуральный зеленый. Также Бык любит роскошь и великолепие. Золото, блеск, яркие элементы декора должны ему понравиться.

За основу можно взять синий и добавить золотой, белый, голубой, серебряный. Также хорошим вариантом будет сочетание золотого, зеленого и айвори, где за основу взят коричневый. И еще хорошо будет выглядеть бирюзовый в сочетании с кремовым, золотым, белым и серебряным.

В каком стиле украсить квартиру к Новому году 2021

Лучшим решением будет украсить квартиру согласно восточному гороскопу. Таким образом вы сможете поладить с хозяином года и заручиться его поддержкой и покровительством на все 12 месяцев.

В этом году в квартире должно быть побольше гирлянд теплого желтого цвета. Но лучше развешивать их по всей квартире или дому – на окнах, шкафах, зеркалах, картинах, лестнице и двери.

Также советуем наконец забыть о разноцветной мишуре и бантах всех цветов радуги. Пора осовременить свой декор.

Как украсить квартиру к Новому году 2021

1.Сделайте мудборд. Перед тем, как приступать к оформлению квартиры или дома к Новому году 2021, стоит поискать референсы. На Pinterest можно найти отличные варианты украшения пространства к новогодне-рождественским праздникам в разных цветах, на любой вкус и карман. Сядьте всей семьей и подумайте, как вы хотите украсить комнаты. Каждая может выделяться чем-то особенным. Например, в гостиной обычно стоит большая елка, она может быть искусственной или натуральной. Но можно также поставить маленькие сборные елки в спальне, детской и на кухне.

2.Составьте план покупок. После того, как вы определитесь с цветом, стилистикой и декором, составить список покупок. До этого пересмотрите, что осталось с прошлого года. Символ года, Белого Металлического Быка, точно придется докупать. Лучше приобрести даже несколько, чтобы поставить в каждой комнате и подарить кому-то на Новый год. Шопинг тоже может добавить классного праздничного настроения, ведь магазины создают к праздникам целые новогодние городки.

3.Выберите дату. Декабрь – очень насыщенный месяц каждого года. Поэтому стоит заранее определиться с датой, когда украшать квартиру. Ведь это нелегкий и долгий процесс. Возможно, лучше даже будет выделить на украшение квартиры к Новому году несколько дней. Например, можно украсить елку и гостиную ко Дню Святого Николая, а всю остальную квартиру или дом – в 20-х числах декабря.

4.Подготовьте вкусности и музыку. Советуем создать настоящую новогоднюю-рождественскую атмосферу во время украшения квартиры или дома к Новому году. Найдите плейлист из фильмов «Один дома», «Гарри Поттер» и других любимых кинокартин. Существуют даже поющие гирлянды и заснеженные шары с музыкой. Также можно испечь вместе со всей семьей печенье, украсить пряничный домик или просто накупить любимых вкусняшек. Не забудьте приготовить какао с маршмеллоу и ароматный глинтвейн для взрослых.

5.Сотворите магию. В целом, этапы украшения квартиры или дома к Новому году своими руками обычно выглядят так:

Оформление входной двери (используют венки, гирлянды, ленты)

Украшение стен (новогодние панно, гирлянды, праздничные календари)

Оформление окон и потолка (гирлянды, светодиодные ленты, свисающие бумажные фонарики, снежинки, хвойные композиции и маленькие елочки на подоконник и т.д.)

Декорирование мебели (подушки, покрывала, ленты и банты на стулья)

Установка елки (или нескольких елочных букетов по всей квартире)

Добавление деталей (вазы с мандаринами на полке, свечи, коврики, корзинки с праздничным угощением).

Создайте свою неповторимую новогодне-рождественскую атмосферу, как в доме Маккалистеров из фильма «Один дома»!

Фото: IStock

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