Что нужно успеть сделать до Нового года 2021: список дел на декабрь

Новый год 2021 уже близится. Что стоит успеть сделать до 31 декабря, чтобы начать жизнь с чистого листа? Мы подготовили для тебя список из 7 важных пунктов, выполнив которые ты станешь немножечко счастливее. Итак!

Избавься от вещей, которыми ты не пользовался (-ась) год

Ревизия одежды, книг, украшений и сувениров из разных стран поможет тебе освободить много пространства. Давай будем честными, ты активно пользуешься только 30% вещей в доме. Все, к чему ты не прикасался (-ась) год, что не вызывает положительных эмоций, а просто складируется – продай или в коробки и на вынос. Если жалко выбрасывать – отдай на благотворительность. По всей Украине есть пункты приема вещей для нуждающихся. В результате, и пространство освободишь, и кому-то подарок сделаешь.

2. Отдай долги и подсчитай бюджет

Не стоит начинать Новый 2021 год в статусе должника. Зачем тянуть эти проблемы в будущее? Лучше распределить деньги таким образом, чтобы закрыть все горящие финансовые вопросы до конца декабря. Еще месяц впереди, можно взять подработку или сократить расходы. А если ты умничка и живешь в плюс, то мы гордимся тобой.

3. Напиши свой список гордости

Рутинные дела и скорость жизни часто вгоняют нас в депрессию. Иногда кажется, что год прошел ужасно и ничего из того, что планировалось, не удалось достичь. Но фишка в том, что люди склонны концентрироваться на негативе. Поэтому важное задание – напиши, что хорошего случилось в 2019 году. Наш совет – пролистай фотки в телефоне, перечитай дневник, если ты его ведешь. И сам (-а) удивишься, о скольких крутых сделанных делах ты забыл (-а).

4. Исполни свою маленькую мечту

Выдели выходной только для себя и позволь себе guilty pleasure. Это то, что радует, но ты себя за это немного коришь. Другими словами, оторвись в том, в чем себя сдерживал (-а). Попробуй что-то новое, купи, что давно хотелось. Отправься в другой город на экскурсию. Наслаждайся.

5. Создай праздничную атмосферу

Да-да, все уже взрослые. Но гирлянда и рождественские фильмы на фоне делают чудеса. Немного томного ожидания чуда не помешает в этих насыщенных информацией буднях. Время хьюгге пришло. Пора доставать все красивое, новогоднее и приглашать друзей и родных на посиделки.

6. Укрепи отношения с теми, кто тебе дорог

Давай по-честному, обиды и ссоры никому не приносят радости и удовольствия. Зачем тратить время впустую? Сделай первый шаг к примирению с теми, с кем поссорился (-ась). Увидишь, откровенный разговор с близкими для тебя людьми снимет внутреннее напряжение и все станут немножечко счастливее. И обязательно удели время родителям.

7. Подготовь подарки

Ооо, это многие оставляют на последний момент. А потом бегают 29 декабря по всем магазинам и забирают остатки. Облегчи себе жизнь и подготовься заранее. Еще есть время не только разузнать о том, что близкие хотели бы получить, но и купить самый лучший вариант презента.

И самое главное предновогоднее правило: верь в чудо – оно рядом!

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